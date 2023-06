Whatsapp anuncia novas funcionalidades HOJE, 20/06.

WhatsApp acaba de anunciar, por meio de uma nova postagem no blog, duas novas funcionalidades: a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos e um recurso de verificação de privacidade! Essas novidades visam melhorar a experiência do usuário e garantir maior segurança no aplicativo.

As atualizações marcadas como compatíveis são o WhatsApp para Android 2.23.12.77 e o WhatsApp para iOS 23.12.71. Vale lembrar que, mesmo após a instalação da atualização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis imediatamente para todos os usuários, podendo ser liberadas em breve em futuras atualizações.

Quais são as novas funcionalidades?

A primeira funcionalidade permite que os usuários silenciem chamadas recebidas de contatos desconhecidos. Essa opção pode ser encontrada na tela de configurações de privacidade do aplicativo, reduzindo o risco de cair em golpes e silenciando chamadas indesejadas.

Já a segunda funcionalidade é o recurso de verificação de privacidade. Ele facilita a revisão das configurações de privacidade dos usuários, simplificando a tarefa de gerenciar as preferências e garantindo total controle sobre as informações pessoais e segurança das comunicações. Ao selecionar o banner “Iniciar verificação” na tela de configurações de privacidade, os usuários serão guiados através de várias camadas de privacidade projetadas para melhorar a privacidade e segurança de suas contas.

Como acessar as novas funcionalidades?

Para experimentar essas novidades, basta manter o aplicativo sempre atualizado. O recurso de silenciar chamadas de desconhecidos e a verificação de privacidade estão disponíveis após a instalação da última atualização do WhatsApp para Android na Google Play Store e do WhatsApp para iOS na App Store ou no aplicativo TestFlight.

O que esperar no futuro?

Com esse anúncio oficial de novas funcionalidades, o WhatsApp reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência segura e confidencial aos usuários. A equipe de desenvolvimento do aplicativo está sempre trabalhando para agregar mais melhorias e garantir um ambiente mais protegido para a comunicação entre as pessoas. Desta forma, os usuários podem esperar por mais novidades em breve, tornando o aplicativo cada vez mais seguro e personalizável de acordo com suas necessidades e preferências.