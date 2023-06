WhatsApp inicia testes de “mensagens de vídeo”

Há pouco tempo, o WhatsApp tinha dado pistas de que estava desenvolvendo um jeito mais informal de enviar vídeos, buscando simplificar a ação de uma forma que ficasse parecido com o áudio. Agora, atualizações dos programas de testes para os sistemas Android e iOS mostram que já é possível experimentar a função, conforme anuncia o site WABetaInfo, especializado em notícias do app.

Graças a esse recurso, é possível compartilhar vídeos curtos de até 60 segundos, oferecendo aos usuários uma maneira aprimorada de se comunicar rapidamente com os vídeos. A funcionalidade ficou disponível na atualização 23.12.0.71 do WhatsApp beta para iOS e na atualização 2.23.13.4 do WhatsApp beta para Android.

De acordo com o site, usar a mensagem de vídeo é bem similar com o que é feito atualmente para enviar um áudio. Inclusive, o botão é o mesmo, com uma diferença: ao clicar nele, surge um outro botão com o símbolo de uma câmera. É com ele que se faz uma mensagem de vídeo. Ao enviar ou receber uma mensagem de vídeo, é necessário que o usuário abra o vídeo clicando na mensagem que aparece.

Para que as mensagens de vídeo servem?

A ideia das mensagens de vídeo é trazer uma sensação de imediatismo para a conversa e simular o que alguns influencers fazem com nos Stories do Instagram, quando contam alguma coisa que aconteceu. Por isso, uma mensagem de vídeo sempre é gravada em tempo real, ou seja, não é possível usar um vídeo na galeria para ser enviado desse jeito. Quando os destinatários recebem uma mensagem de vídeo, eles podem perceber que ela foi gravada recentemente, o que aumenta significativamente sua autenticidade.

Vale ressaltar que as mensagens de vídeo são sempre criptografadas de ponta a ponta, garantindo que ninguém de fora da conversa, nem mesmo o WhatsApp, possa acessá-las. Embora não seja possível encaminhar mensagens de vídeo diretamente pelo aplicativo, ainda é possível salvá-las por gravação de tela, pois elas não são enviadas usando o modo de exibição única.

Silenciar chamadas desconhecidas

Em busca de tornar o aplicativo mais seguro e proteger a privacidade de seus usuários, o WhatsApp anunciou oficialmente novas funções. Em um artigo publicado no Blog do WhatsApp, a empresa anunciou dois novos recursos: um que silencia números desconhecidos e outro de Verificação de Privacidade. As duas novidades já estão disponíveis para os usuários.

O recurso Silenciar números desconhecidos foi projetado para dar mais privacidade e controle sobre as chamadas recebidas. Ele ajuda a excluir automaticamente spam, fraudes e chamadas de pessoas desconhecidas (contatos que não estão salvos no celular) para uma maior proteção. Essas chamadas não farão o telefone tocar, mas ainda estarão visíveis na lista de chamadas a fim de que o usuário saiba que alguém tentou entrar em contato com ele.



Já a Verificação de Privacidade é uma forma de garantir que todos os usuários conheçam as opções de proteção no WhatsApp. Esse recurso traz instruções que abordam configurações de privacidade importantes para ajudar o usuário a escolher o nível certo de proteção, tudo em um só lugar.

A opção “Iniciar verificação”, disponível para acesso em configurações de privacidade, mostra diversas camadas de privacidade que reforçam a segurança das suas mensagens, chamadas e informações pessoais.

Testes com novo design

Já noticiamos que o WhatsApp vem desenvolvendo melhorias no design para se adequar ao Material Design 3. Agora, alguns testes começaram como apresentado pela atualização 2.23.13.4 do WhatsApp beta para o Android.

O Material Design 3 é um conjunto de regras de design estipulado para as versões mais recentes do Android, que forçam o WhatsApp a buscar um layout mais coeso com o que é usado, por exemplo, nas configurações de quem tem um aparelho Android – versões 12 ou 13.

Por causa dele, o WhatsApp apresentou um novo formato para os interruptores nas configurações, que são botões que ligam ou desligam funções do app. Agora, eles apresentam um formato mais largo. Além disso, o botão flutuante de nova conversa também foi atualizado, aparecendo em um formato quadrado com as pontas levemente arredondadas.