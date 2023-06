Will Levis é chamado de ‘vadia’ pela namorada Gia Duddy depois de se recusar a enfrentar ela em um desafio físico

Will Levis está se encontrando cada vez mais sob os olhos do público com o passar dos dias. O zagueiro foi o 33ª escolha no draft da NFL de abril depois de ser selecionado pelo Tennessee Titans. Apenas um mês depois, o novato estava em Los Angeles para o NFLPA Rookie Premier, onde pôde estrear sua camisa número oito no estádio LA Coliseum.

Presente ao seu lado enquanto ele faz a transição para a NFL e é empurrado para o centro das atenções está a namorada de duas orelhas, Gia Duddy. O Modelo e influenciadora de 21 anos também se tornou uma estrela em um curto espaço de tempo, acumulando centenas de milhares de seguidores em suas várias plataformas de mídia social.

Na verdade, o casal está rapidamente se tornando um dos jovens casais de celebridades favoritos da internet. Eles costumam postar conteúdo on-line juntos, com postagens que recebem uma grande quantidade de curtidas e comentários.

O último post de Gia envolvendo Will se tornou viral. no TikToka influenciadora propõe que Will participe de um desafio físico com ela. Conforme mostrado por suas mensagens de texto privadas com seu ‘namorado’, Gia desafia Will para uma corrida de longa distância.

E parece o novo A estrela de Titãs não está muito interessada. “Não vou correr nenhum risco de me envergonhar na frente de vocês fazendo algo atlético”, foi sua resposta.

“Sinto cheiro de VADIA”, respondeu Gia, ao qual Will não disse nada. O modelo foi ainda mais longe, chamando seu parceiro por meio da legenda de seu vídeo viral do TikTok: “Will Levis, você tem 72 horas para responder indo correr comigo”, disse ela.

Will, é a sua vez! Acho que todos nós gostaríamos de ver o quarterback sendo colocado à prova pela namorada Gia.