Wyndham Clark tira bebida do troféu do Aberto dos EUA em uma festa selvagem pós-vitória

TMZSports.com

Wyndham Clark não perdeu tempo comemorando sua vitória no US Open no domingo… TMZ Sports soube que ele atingiu um ponto quente de LA poucas horas depois de garantir a grande vitória – e enquanto ele estava lá, ele bebeu de seu novo troféu!

A cena no Delilah foi incrível … o jovem de 29 anos subiu em uma plataforma entre algumas mesas no lounge de West Hollywood – e depois que um dos caras com quem ele estava jogou um pouco de álcool em seu novo prêmio, Clark foi para a cidade!!

Você pode ver no vídeo que obtivemos, ele engoliu a bebida … antes de disparar a pequena multidão que se reuniu perto dele com uma série de socos.

Eventualmente, Clark voltou ao seu troféu para mais bebida também!!

Testemunhas nos dizem … todos dentro do local estavam enlouquecidos pelo astro do golfe – que manteve a festa até as primeiras horas da manhã de segunda-feira.

Claro, Clark tinha todo o direito de festejar … ele se defendeu Rickie Fowler, Rory McIlroy dar Scottie Scheffler para levar para casa sua primeira especialização no difícil campo do Los Angeles Country Club.