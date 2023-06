YFN Lucci rejeita oferta de apelo dos promotores em caso de extorsão

De acordo com documentos judiciais, obtidos por TMZ Hop Hop Condado de Fulton DA Fan Willis recomendou uma sentença de 20 anos, 17 deles na prisão… e em troca, Lucci teria que se declarar culpado de várias acusações – incluindo homicídio, extorsão, agressão agravada e violação da lei de prevenção e terrorismo de gangues de rua.

Os advogados também criticaram Willis por se concentrar em “casos mais novos e de alto perfil que monopolizaram completamente os recursos do Tribunal” e apontaram sua “total incapacidade de processar casos complexos”.

Eles continuaram dizendo … “Apesar dos obstáculos consistentemente colocados no caminho do direito constitucional do Sr. Bennett a um julgamento rápido e justo, continuamos prontos e preparados para defender essas falsas alegações.”