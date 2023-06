YK Osiris é acusado de agressão sexual por forçar beijo em Sukihana

A coisa toda aconteceu no fim de semana no evento The Crew League em ATL. Suki está sentada na mesa dos anfitriões quando Osiris vem atrás dela e começa a esfregar seus ombros nus.

Sukihana pareceu atordoada quando YK se afastou, mas depois twittou: “Eu bebo para esconder que sou muito sensível. Sinto as coisas mais do que uma pessoa comum. Parei de beber ontem, mas hoje chorei o dia todo. Perguntei a Deus para me fortalecer e me usar para ajudar os outros e para ordenar meus passos em sua palavra. Eu só quero ir embora por um tempo.”