YK Osiris pede desculpas a Sukihana depois que a Internet o acusa de agressão sexual

YK Osíris quer deixar uma coisa bem clara – ele nunca quis prejudicar Frango Soki em beijá-la à força em um evento público – e está se desculpando por suas ações.



Reproduzir conteúdo de vídeo



VISÃO IRLANDA Instagram / @1990nov

Osiris foi ao Instagram para pedir desculpas na quarta-feira, escrevendo: “Quero oferecer publicamente minhas mais sinceras desculpas a Sukihana. Em uma tentativa de ser brincalhão, interpretei mal o momento e violei os limites de Sukihana.”

Ele continua: “Entendo a importância do consentimento e estou envergonhado com meu comportamento. Assumo total responsabilidade e fiz várias tentativas de me desculpar. Tenho a maior admiração por Sukihana e nunca foi minha intenção desrespeitá-la.”

O pedido de desculpas vem depois que Osiris foi criticado online por um vídeo que mostrava ele e Suki na Crew League em ATL no fim de semana, onde ele agarrou o rosto dela e a beijou duas vezes como ela gritou em constrangimento.

As pessoas online acusaram Osiris de agressão sexual e, horas depois do evento, Suki twittou: “Eu bebo para esconder que sou muito sensível. Sinto as coisas mais do que uma pessoa comum. Parei de beber ontem, mas hoje estou chorando o tempo todo. dia. Pedi a Deus que me fortalecesse e me usasse para ajudar os outros e ordenar meus passos em sua palavra. Só quero ir embora por um tempo.”

Fontes com conhecimento direto da situação nos disseram antes de sábado, os dois não tinham nenhum tipo de relacionamento, e a coisa toda pegou Suki totalmente desprevenida … ela estava envergonhada e magoada com as ações de YK.