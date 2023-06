Yoel Romero pula a coletiva de imprensa do Bellator 297 pessoalmente por medo de altura

Yoel Romero estava programado para comparecer pessoalmente à coletiva de imprensa do Bellator 297 na quarta-feira. O problema era que eram 99 andares acima do solo no edifício Willis Tower de Chicago.

Romero, que enfrentará Vadim Nemkov pelo cinturão dos meio-pesados ​​da organização, é um dos lutadores mais assustadores do mundo do MMA. Mas de acordo com Chael Sonnen e funcionários do Bellator, ele também tem medo de altura.

Isso acabou com a presença de Romero e forçou as autoridades a serem criativas, colocando Romero em uma tela de TV durante a coletiva de imprensa. O apresentador do Presser, Sonnen, explicou a ausência do lutador cubano.

“Ele pede desculpas a todos, mas entrar naquele prédio é uma luta que ele sabe que não vai ganhar”, disse o tradutor de Romero.

“Todo mundo tem uma criptonita – agora sabemos o que é a de Yoel”, riu Sonnen.

“Nem com meus filhos eu conseguiria subir em uma roda-gigante”, continuou Romero.

Foi um fato novo na história dos motivos de não comparecimento de caças em coletivas de imprensa. Mas não era um fenômeno novo para Romero. O “Soldado de Deus” pensou em torcer o pescoço do presidente do UFC, Dana White, por pedir que ele tirasse uma foto no “Sky Deck” da Willis Tower antes de sua luta pelo título do UFC 225 com Robert Whittaker (posteriormente mudou para uma luta sem título quando perdeu peso).

Bellator e Romero ainda aproveitaram ao máximo a situação. O chefe de relações públicas, Danny Brener, colocou a TV em frente ao palco e “enfrentou” um confuso Nemkov e o chefe do Bellator, Scott Coker, antes da reunião terminar. Não haveria fotos no Sky Deck.