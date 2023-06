YouTuber Colleen Ballinger nega alegações de aliciamento, rasgado para vídeo de ‘desculpas’

estrela do youtube colleen ballinger mais conhecida por sua personagem na Internet, Miranda Sings, está negando as acusações de aliciamento contra ela com uma música … e para algumas pessoas, está caindo por terra.

Caso você tenha perdido … Colleen foi acusada de cuidar de um adolescente, que se tornou uma estrela do YouTube Adam McIntyre . Ela quebrou o silêncio na quarta-feira com seu vídeo cantando.

A música de Colleen não está indo tão bem online… as pessoas estão criticando ela nas mídias sociais, com alguns fãs dizendo a ela que essa não era a maneira certa de lidar com as sérias acusações.