YouTuber Colleen Ballinger perde acordos de patrocínio por causa de golpe de peido adolescente

estrela do youtube colleen ballinger mais conhecida por sua personagem na Internet, Miranda Sings, não está apenas recebendo críticas por causa de um clipe ressurgido de um de seus shows … ela também está perdendo negócios.

O TMZ descobriu que pelo menos duas empresas que pagam por anúncios no podcast de Colleen retiraram seus patrocínios, e isso pode ser apenas a ponta do iceberg.

Na filmagem ressurgida, Colleen abre as pernas da jovem fã enquanto ela se deita de costas no palco… e então um barulho de peido ressoa nos alto-falantes.

Uma mulher que diz ser a garota do vídeo agora está se manifestando … ela diz que era apenas uma adolescente na época e critica Colleen por envergonhá-la e traumatizá-la.

Alguns dos patrocinadores do podcast de Colleen perceberam e agiram … a empresa de cuidados com a pele OneSkin nos disse que eles cortaram os laços com Colleen, dizendo … “Fomos informados disso anteriormente e decidimos encerrar o relacionamento completamente. Esse comportamento é terrível e não toleramos ou apoiamos isso de nenhuma forma.”