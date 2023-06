Zach Wilson deixando as lutas para trás, abraçando a chance de aprender com Aaron Rodgers

Zach Wilson nunca esperava estar aqui neste momento de sua carreira na NFL.

A segunda escolha geral no draft de 2021 é o quarterback reserva do New York Jets, atrás de Aaron Rodgers. Foi um período de dois anos que viu Wilson passar do futuro da franquia para um projeto de recuperação.

E aprendendo com o jogador que ele sempre quis ser.

“É interessante, certo?” Wilson disse na sexta-feira, a primeira vez que falou com repórteres desde o final da temporada passada. “É claro que eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes nos últimos dois anos e eu teria jogado muito bem. Mas eu realmente acredito que as coisas acontecem por uma razão.”

Tentar discernir qual é esse motivo tem sido parte do que tem sido uma jornada tumultuada para Wilson, que mostrou breves lampejos de por que ele era tão cobiçado. Mas lutas esmagadoras marcaram seu curto período na NFL.

Em 22 partidas, Wilson tem 15 touchdowns e 18 interceptações com uma porcentagem de conclusão de 55,2 e uma classificação de zagueiro de 70,9. À medida que sua produção caiu, sua confiança também caiu – a ponto de ele ter sido substituído duas vezes na temporada passada e o técnico Robert Saleh insistiu que Wilson precisava de uma redefinição mental.

Enquanto isso, os Jets sabiam que precisavam lidar com a posição de zagueiro na entressafra. Eles foram abertos com Wilson, dizendo-lhe que trariam um veterano que provavelmente assumiria como titular.

“Não posso ficar amargo com a situação”, reconheceu Wilson. “Eu não tive um bom desempenho.”

O gerente geral Joe Douglas fechou a negociação que abalou a NFL em abril, quando adquiriu Rodgers de Green Bay após meses de especulação.

Wilson, que em janeiro declarou que faria da vida de um veterano um “inferno” nos treinos, de repente seria companheiro de equipe de seu ídolo.

“Quantos anos ele tem 40?” disse um sorridente Wilson. “Ele tem o dobro da minha idade. Eu fico tipo, ‘Você é como meu irmão mais velho que eu nunca tive.’ Às vezes, seu irmão mais novo tem que tornar sua vida um inferno.”

Rodgers, de 39 anos, no entanto, disse que Wilson, de 23 anos, “foi incrível” nesta entressafra.

“Ele não tornou minha vida um inferno todos os dias”, disse ele com um sorriso. “Foi uma alegria trabalhar com ele e dou muito crédito a ele porque é uma situação difícil pela qual ele passou”.

Rodgers participou de todos os treinos voluntários nesta offseason enquanto conhecia seus novos companheiros de equipe e ajudava o coordenador ofensivo Nathaniel Hackett a instalar seu sistema. E isso depois que o quatro vezes MVP da NFL não participou de sessões voluntárias em suas últimas temporadas com os Packers.

“As últimas seis semanas foram as mais divertidas que já tive em algum tempo”, disse Rodgers. “É divertido vir trabalhar e ficar empolgado com o que estamos fazendo.”

A presença de Rodgers aumentou as expectativas para uma franquia que não conseguiu chegar aos playoffs nas últimas 12 temporadas, a mais longa seca ativa na NFL.

Ele insistiu que não é um salvador. Mas ele pode ser exatamente isso para Wilson.

“Eles têm um relacionamento muito bom e, por causa disso, os guardas estão abaixados e há uma comunicação muito boa de um lado para o outro”, disse Saleh sobre Wilson e Rodgers. “Acho que há um nível de confiança na sala de zagueiro agora entre os treinadores e os jogadores entre si, onde a comunicação não é recebida com cinismo.

“É aceito e, por causa disso, acho que vai ajudá-lo a melhorar.”

Wilson foi empurrado para o cargo de titular como um novato, aprendendo a vida na NFL na hora – e recebendo muitas críticas ao longo do caminho. Agora, a pressão está baixa. Wilson pode observar Rodgers e obter um projeto mental de como é o sucesso nesse nível.

“A sala QB estando com Aaron, acho que é como se todos os dias houvesse muito a aprender”, disse Wilson. “Sabe, é como se todos os dias eu pensasse: ‘Uau, como se tivesse acabado de aprender 10 coisas diferentes sobre jogar na posição de zagueiro.”

Wilson passou um tempo com Rodgers em janeiro na Califórnia, várias semanas antes de Rodgers decidir que queria continuar jogando – e pretendia fazê-lo pelos Jets. Os dois, que se deram bem quando os Jets e os Packers treinaram juntos em Green Bay, dois verões atrás, apenas saíram sem falar sobre futebol.

Há muito disso agora.

Wilson, que disse ter sido humilhado por suas lutas, agora está esperançoso sobre seu futuro.

“Como eu disse, acho que tudo acontece por uma razão”, disse Wilson. “Será que vou ter a oportunidade de aprender com o maior quarterback de todos os tempos e com essa equipe se as coisas não aconteceram do jeito que aconteceram?

“Então, estou muito otimista sobre isso.”