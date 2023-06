Zachary Quinto ‘realmente impressionado’ com a estreia de Kim Kardashian em ‘AHS’

Kim Kardashian tem um grande poder de estrela como atriz … de acordo com Zachary Quinto que diz ter ficado “realmente impressionado” com o trabalho dela na próxima temporada de “American Horror Story”.

Zachary deu a Kim as palavras gentis na estréia recente do Tribeca Film Festival de seu novo filme “He Went That Way”, que ele estrela ao lado do ator “Euphoria”. Jacob Eldori.