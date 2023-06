Zelenskyy sobre a rebelião do Grupo Warner: O homem no Kremlin está com muito medo

FApós a decisão do grupo mercenário Wagner de renunciar ao comando do exército russo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aproveitou a oportunidade para questionar a estabilidade política e a força militar da Rússia sob a liderança de Vladimir Putin.

Zelensky até alegou que Coloque em está com muito medo diante do patrão do Wagner Yevgeny Prigozhino anúncio de uma marcha sobre Moscou na sexta-feira.

Putin elogia militares da Rússia por operação na UcrâniaPA

“Vou dizer em russo: o homem do Kremlin está obviamente com muito medo e provavelmente está escondido em algum lugar, pois não se mostra”, disse. Zelenskyy disse.

“Ele sabe do que tem medo porque ele mesmo criou essa ameaça.

“Todo o mal, todas as perdas, todo o ódio, ele mesmo é quem espalha.

“Os chefes da Rússia não controlam nada e tudo isso está acontecendo em território russo, que está totalmente carregado de armas”.

Além disso, Zelensky gabou-se das vulnerabilidades do exército russo.

“Em um dia [Wanger] tomou várias cidades e mostrou a todos os bandidos, mercenários, oligarcas e qualquer outro povo russo como é fácil capturar cidades russas e provavelmente arsenais de armas”, acrescentou.

Dadas as circunstâncias, o presidente ucraniano pediu às nações ocidentais que apoiem a Ucrânia e ajudem a “proteger a Europa” fornecendo aviões e armas.

Putin promete punir traidores

Embora um cessar-fogo entre o Grupo Wagner e o exército russo tenha sido confirmado no sábado, Coloque em denunciou a rebelião como um ato de traição e alertou sobre punições severas para os responsáveis.

“Aquele que organizou e preparou a rebelião militar traiu a Rússia e vai responder por isso”, disse ele durante um discurso à nação.

Ele também observou que alguns de seus membros “foram levados a uma aventura criminosa”.

Coloque em também comparou a uma facada nas costas, destacou que fará de tudo para defender a Rússia e prometeu “punição inevitável” para aqueles que dividem a nação russa.