Zion Williamson descobre que será o ‘pai de menina’ em revelação épica de gênero de fogos de artifício

Adicionar “pai de menina” a Zion Williamson ‘s currículo … o ex-escolha número um geral do draft, que está esperando um filho com sua namorada, acabou de saber que eles terão uma filha!

Então, puf … confete rosa disparou no ar, e o casal perdeu!

a estrela dos pelicanos assinado uma extensão de rookie de 5 anos no valor de $ 193 milhões com New Orleans em julho … e os fãs esperam desesperadamente que o 2 vezes All-Star esteja na quadra para o início da temporada ’23-’24 depois de perder mais de 50 jogos este ano .