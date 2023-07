10 maneiras de corrigir o código de resgate da Google Play Store que não está funcionando

O Google Play também é conhecido como Google Play Store, anteriormente Android Market. É um serviço de distribuição digital do Google com milhões dos mais recentes aplicativos, jogos, músicas, filmes, TV, livros, revistas e muito mais para Android. Embora os usuários do Android possam usar a Google Play Store para resgatar códigos de crédito, às vezes pode haver alguns problemas com o resgate do saldo do Play. Você pode verificar este guia completo para corrigir o código de resgate da Google Play Store que não está funcionando.

Como o Google descreve, você pode resgatar facilmente algumas vendas ou códigos promocionais do Google Play como crédito para comprar aplicativos ou jogos com desconto ou até mesmo sem custos. Esse crédito geralmente é oferecido como Saldo do Google Play ou Ofertas de conteúdo sem custo adicional. Assim, você pode usar seu saldo do Play para comprar aplicativos ou jogos na Google Play Store. Mas se você tiver algum problema ao tentar resgatar um código promocional, não se preocupe. Orientaremos você sobre como corrigir o código de resgate da Google Play Store que não está funcionando.

Possíveis razões para o código de resgate da Google Play Store não funcionar

O código de resgate da Google Play Store não está funcionando é um problema comum e pode acontecer por vários motivos, como-.

Você pode enfrentar esse problema se estiver tentando resgatar um código incorreto ou expirado.

Às vezes, inserir qualquer hífen ou espaço entre os códigos também pode causar problemas.

Em alguns casos, os códigos de resgate são compatíveis apenas com o dispositivo Android e o uso do código por meio de um navegador ou emulador pode não funcionar corretamente.

As restrições regionais também podem incomodá-lo às vezes. Alguns códigos são restritos a uma determinada região e você pode enfrentar esse problema ao tentar resgatá-los em uma conta de uma área diferente.

Maneiras de corrigir o código de resgate da Google Play Store que não funciona 2023

Portanto, se você também estiver enfrentando o mesmo problema ao tentar resgatar o vale-presente da Google Play Store, siga este guia para resolvê-lo.

1. Reinicie o dispositivo móvel

É recomendável reiniciar o dispositivo móvel para verificar se o problema foi corrigido. Uma reinicialização normal do sistema pode ajudar a eliminar falhas temporárias. Reinicie o telefone ou tablet no qual você está tentando resgatar o código. Após a reinicialização, abra a Play Store e resgate o código novamente.

2. Faça login novamente na conta do Google

Você pode enfrentar esse problema devido a alguns problemas com sua Conta do Google. Você pode fazer login novamente em sua Conta do Google e resgatar o código de resgate da Google Play Store. Aqui está como-

Abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo Android.

aplicativo em seu dispositivo Android. Vou ao Senhas e contas cardápio.

Toque no Conta do Google que você deseja remover.

que você deseja remover. Agora, toque no Remover conta opção.

Toque em Remover conta novamente no prompt de confirmação para remover a conta.

Agora, role até a parte inferior da página e toque em Adicionar Conta.

Observação- Alguns dispositivos podem solicitar que você verifique sua identidade usando o PIN ou a impressão digital do dispositivo.

Insira as credenciais da sua conta para continuar.

Depois de adicionar sua conta, tente resgatar o código novamente.

3. Certifique-se de verificar o código promocional

Devemos mencionar que você precisará verificar o código de resgate corretamente se o código está correto e ainda não expirou ou não. Se você não conseguir resgatar um código de resgate ou um vale-presente na Google Play Store, verifique o código corretamente.

Certifique-se de inserir o código corretamente, sem espaços ou hífens. Se o código incluir letras alfabéticas, insira as letras corretamente e siga as letras maiúsculas e minúsculas.

Se você tiver um vale-presente físico da Google Play Store, em vez de digitar manualmente o código, poderá escanear o vale-presente seguindo as etapas abaixo:

Abra o Loja de aplicativos do Google no seu dispositivo Android.

no seu dispositivo Android. Em seguida, toque no seu Ícone de perfil no canto superior direito.

Toque em Pagamentos e Assinatura.

A seguir, toque em Resgatar código.

Agora, selecione Digitalizar vale-presente.

Aponte a câmera do seu telefone para o vale-presente e alinhe-o com o código de barras do vale-presente.

4. Verifique o limite de crédito da Play Store

Se houver um limite de crédito disponível em sua conta da Google Play Store, verifique o limite de crédito ou o saldo máximo disponível. Existem algumas limitações sobre quanto você pode gastar dentro de um determinado cronograma. Aguarde um dia e tente resgatar o vale-presente.

5. Verifique a conexão com a Internet

Você deve verificar a conexão com a Internet do seu lado para garantir estabilidade e velocidade. Uma conexão ruim com a Internet pode impedir que o código seja reivindicado. Você pode tentar mudar a rede ou usar a conexão Wi-Fi para verificar novamente. Será melhor entrar em contato com o provedor de suporte para obter uma melhor ajuda.

6. Limpe o cache e os dados da Google Play Store

Você deve tentar limpar o cache e os dados de armazenamento da Google Play Store, e isso corrigirá o problema do código de resgate da Google Play Store. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações menu no dispositivo Android.

menu no dispositivo Android. Vou ao aplicativos seção em Configurações.

Toque em Loja de aplicativos do Google aqui.

Tente resgatar o vale-presente novamente e, se o problema persistir, siga as etapas acima novamente. Mas desta vez, toque no Armazenagem limpa opção em vez de Limpar cache.

Outra coisa que você deve fazer é atualizar a versão da Google Play Store no dispositivo Android para verificar manualmente se o aplicativo da Play Store está executando a versão mais recente. Para fazer isso:

Abra o Loja de aplicativos do Google aplicativo.

aplicativo. Toque no Ícone de perfil no canto superior direito.

Agora, toque em Configurações e toque em Sobre.

Aqui, sob o Versão da Play Storetoque em Atualizar Play Store.

Se uma atualização estiver disponível, ela será instalada. Se a Play Store já estiver na versão mais recente, você verá a mensagem dizendo “A Google Play Store está atualizada”.

8. Use um dispositivo diferente para resgatar o código

Tente usar a mesma conta do Google em outro dispositivo Android e resgate o código. As possibilidades são altas de que seu dispositivo tenha alguma falha temporária causando problemas com o resgate do código.

Você pode fazer login em sua Conta do Google em qualquer dispositivo Android para resgatar o código. Recomenda-se usar a mesma conta que você possui em seu próprio telefone; se você usar qualquer outra conta, os créditos serão transferidos para essa conta.

A atualização mais recente também pode incluir alguns bugs ou problemas de estabilidade que podem ocorrer com problemas de resgate de código. Você pode desinstalar manualmente as atualizações da Google Play Store em seu aparelho Android seguindo as etapas abaixo para corrigir o problema:

Pressione e segure o Loja de aplicativos do Google aplicativo em seu dispositivo e toque no Informações do aplicativo ícone.

Toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, toque em Desinstalar atualizações.

No prompt de confirmação, toque em OK continuar.

Por fim, você pode entrar em contato com o suporte do Google Play para obter assistência adicional sobre o problema do código de resgate da Google Play Store que não está funcionando. Você pode obter mais ajuda sobre esse problema dos especialistas ou da comunidade.

Conclusão

Se você tiver um vale-presente da Google Play Store, poderá resgatá-lo para obter créditos gratuitos do Google Play e usá-los para comprar aplicativos, livros, filmes e jogos na Play Store. Problemas como o código de resgate da Google Play Store que não está funcionando são comuns ao tentar resgatar um vale-presente. Se você estiver enfrentando esse problema, siga as etapas fornecidas acima para corrigi-lo.

