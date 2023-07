12 maneiras de corrigir o Razer Synapse não abrindo no Windows 10/11

Razer Synapse é um aplicativo da Razer que pode ser usado para personalizar dispositivos Razer. Este aplicativo pode alterar as configurações RGB e vincular os botões e atalhos em seus dispositivos Razer. Este aplicativo é necessário para todos que usam um dispositivo Razer para definir até mesmo as menores configurações.

Houve relatos de usuários de que o Razer Synapse não está abrindo em seu PC. Se você estiver enfrentando problemas com o aplicativo Razer Synapse, este artigo será útil para você. Vamos orientá-lo sobre como ajudar a corrigir o Razer Synapse que não abre no Windows.

Maneiras de corrigir o Razer Synapse não abrindo no Windows

Lembre-se de que, embora as falhas técnicas possam ser frustrantes, elas geralmente podem ser resolvidas com a abordagem correta. Seguindo as etapas de solução de problemas descritas neste guia, você pode controlar a situação e recuperar o controle sobre o software Razer Synapse. Então, vamos começar e liberar todo o potencial de seus periféricos de jogos Razer mais uma vez!

Forçar reinicialização do Razer Synapse

Você provavelmente enfrentará o problema com o Razer Synapse se houver falhas técnicas. Force a reinicialização do Razer Synapse antes de prosseguir com outras correções. Isso provavelmente resolverá o problema e você não o enfrentará novamente. Veja como fazer isso-

Imprensa Ctrl + Shift + Esc chaves juntas para abrir o Gerenciador de tarefas no seu PC.

Debaixo de Processos guia, procure Razer Synapse . Selecione o processo e clique em Finalizar tarefa .

Da mesma forma, finalize todas as tarefas relacionadas ao Razer.

Depois de encerrar todos os processos do Razer, inicie o Razer Synapse e veja se ele abre.

Reinicie seu PC

Não apenas a falha técnica com o aplicativo causa esse problema, mas às vezes pode ser bugs ou serviços no Windows. Tente reiniciar o PC e veja se isso ajuda. Quando você reiniciar seu PC, todos os processos em segundo plano serão reiniciados. Após a inicialização do computador, tente executar o Razer Synapse novamente e veja se o problema persiste.

Execute o Razer Synapse com privilégios administrativos

Ao executar o Razer Synapse, tente iniciar o programa com privilégios administrativos. Isso provou funcionar para muitos usuários e pode funcionar para você. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa o janelas tecla do seu teclado para abrir Menu Iniciar .

o Agora, procure o Razer Synapse .

Selecione Razer Synapse e depois clique em Executar como administrador .

Você verá um prompt do UAC na tela; clique Sim continuar.

Reinstale os drivers de dispositivo Razer

Se você está enfrentando o problema de não abrir o Razer Synapse, pode ser devido a arquivos de driver de dispositivo Razer corrompidos ou ausentes. Você pode reinstalar os drivers de dispositivo Razer em seu PC, o que deve corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X teclas juntas no seu teclado e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no menu que se abre.

Aqui, procure os dispositivos Razer.

Observação- Você deve pesquisá-los na lista de todos os dispositivos. Se você estiver usando um teclado Razer, ele estará sob o teclados lista; se você tiver um mouse Razer, ele estará sob Mouses e outros dispositivos apontadores lista. Diferentes produtos estarão disponíveis em diferentes listas, então você terá que procurá-los.

Clique com o botão direito do mouse no seu dispositivo Razer e clique em Desinstalar dispositivo .

Clique em Desinstalar para confirmar a desinstalação do dispositivo.

Da mesma forma, desinstale os drivers para todos os drivers Razer.

Uma vez feito isso, desconecte/desconecte todos os dispositivos Razer do seu PC e reinicie o seu PC.

Assim que o seu PC inicializar, conecte todos os dispositivos Razer ao seu PC novamente e todos os drivers serão reinstalados.

Veja se agora você pode abrir o Razer Synapse ou não.

O Razer Synapse requer que o Windows esteja em execução na versão mais recente. Alguns recursos do Razer Synapse podem não estar disponíveis para versões mais antigas do Windows e podem causar problemas ao iniciar o aplicativo. Se o Razer Synapse não estiver abrindo, tente atualizar o Windows, o que corrigirá o problema. Veja como fazer isso-

Abra o Configurações no seu computador com Windows. Você pode fazer isso pressionando o Windows + eu atalho de teclado.

o No painel esquerdo de Configurações, você verá atualização do Windows ; Clique nisso.

Agora, clique no Verifique se há atualizações botão.

Seu PC agora irá procurar todas as atualizações disponíveis, incluindo as atualizações de driver.

Instale todas as atualizações que você vê aqui e reinicie o seu PC.

Depois de atualizar o Windows, você pode usar o Razer Synapse sem problemas.

Reinicie o serviço Razer Synapse

Outra etapa de solução de problemas que você pode seguir é reiniciar o Razer Synapse Service. Este serviço é exigido pelo software Razer Synapse para ser executado corretamente e, se o serviço não iniciar quando o seu PC inicializar, você poderá enfrentar problemas como este. Você pode reiniciar o serviço seguindo as etapas abaixo:

Imprensa janelas tecla em seu teclado e digite Serviço. Imprensa Digitar para abrir o Serviços.

Aqui, clique duas vezes no Razer Synapse Service para abrir o Propriedades.

Selecione os Tipo de inicialização como Automáticoe clique no Começar botão.

Clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Reparar Software Razer Synapse

Você também pode enfrentar esse problema com o Razer Synapse se houver algum problema com a instalação. Você pode reparar o software Razer Synapse, que reparará todos os problemas de instalação e todos os arquivos corrompidos. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Configurações do seu PC com Windows.

Na barra lateral esquerda, clique no botão aplicativos .

Agora, clique em o Aplicativos instalados opção.

Role para baixo até o Razer Synapse e clique nos três pontinhos ao lado. Agora, clique em Modificar .

Nas janelas que aparecem, você verá as três opções- Modificar – Isto é para alterar a instalação. Você pode instalar recursos adicionais e até mesmo atualizar o software. Reparar – Isso irá reparar o Razer Synapse e substituir todos os arquivos problemáticos. Desinstalar- Isso irá desinstalar os arquivos.

Clique no Reparar botão.

Aguarde o reparo do software e inicie-o assim que o processo for concluído.

Observação- Você precisará de internet para reparar o software, pois o software será baixado online e depois reparado. Conecte-se a uma rede antes de reparar o software.

Reparar o Microsoft .NET Framework

Esse problema também pode ser causado devido ao .NET Framework. Todos os PCs vêm com .NET Framework e, se algo der errado, é provável que você encontre problemas como Razer Synapse não abrindo. Para corrigir o problema, você pode reparar o .NET Framework com a ferramenta de reparo. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a fazer isso-

Vá para o local onde o arquivo foi baixado e clique duas vezes no arquivo baixado para executá-lo.

Você será solicitado a concordar com os termos da licença. Verifica a ‘ Eu li e aceito os termos de licença ‘ caixa de seleção e clique Próximo .

A ferramenta de reparo agora detectará todos os problemas com o .NET Framework.

Você verá todas as alterações recomendadas necessárias; Clique em Próximo para seguir em frente.

Por fim, clique em Terminar . Isso reparará o .NET Framework; você não deve mais enfrentar o problema.

Permitir o Razer Synapse através do Firewall

O firewall pode bloquear o software Razer Synapse e causar esse problema. Você terá que permitir que o Razer Synapse passe pelo firewall se isso estiver causando o problema. Se você usa apenas a Segurança do Windows e não possui nenhum antivírus ou firewall de terceiros instalado em seu PC, siga as etapas abaixo:

Clique no Começar ícone, digite Permitir um aplicativo pelo Firewall do Windows e pressione Digitar .

Agora, clique no Mudar configurações botão.

Agora, clique no Permitir outro aplicativo botão.

Na tela pop-up, clique em o Navegar botão.

Navegue até o seguinte caminho- C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse3\WPFUI\Framework\Razer Synapse 3 Host\



Observação- Se você instalou o software em outro lugar, visite esse caminho.

Selecione Razer Synapse 3 e clique em Abrir .

Agora, clique no Adicionar botão.

No Permitir aplicativos tela, marque a caixa de seleção ao lado de Razer Synapse 3 .

Você verá Público e Privado caixas de seleção para o Razer Synapse 3 ; verifique-os também.

Agora, clique em OK .

Tente executar o software Razer Synapse novamente.

Se você usar qualquer antivírus ou firewall de terceiros, deverá configurá-lo para permitir o Razer Synapse.

Reinstale o Razer Synapse

Se o Razer Synapse ainda não abrir, tente reinstalá-lo. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa o janelas tecla e clique em Configurações no Menu Iniciar.

o Debaixo de aplicativos guia, clique em Aplicativo instalado .

Procurar Razer Synapse . Clique nos três pontinhos ao lado e depois em Modificar .

Agora, clique no Desinstalar botão para desinstalar o aplicativo.

Vá para o Razer Synapse página de download. Clique no Baixe Agora botão para baixar o aplicativo.

Assim que o arquivo for baixado, execute-o.

Siga as instruções na tela para executar o assistente de instalação e instalar o software Razer Synapse em seu PC.

Se você terminou de seguir todas as etapas acima, mas ainda está com o mesmo problema, entre em contato com os especialistas em Suporte ao Cliente Razer. Você pode contatá-los sobre o problema que está enfrentando. Ao visitar a página de suporte ao cliente, você pode conversar com eles ou enviar seu problema por e-mail; você pode prosseguir com o método com o qual se sentir confortável.

Você também pode acessar a Comunidade Razer e procurar o problema. Se alguém já enfrentou esse problema antes de você, você verá a postagem e a solução. Você pode postar sua consulta ou obter ajuda de outros membros.

Conclusão

O Razer Synapse nem sempre funciona perfeitamente como esperado e, em algum momento, você pode enfrentar problemas com ele. Se o Razer Synapse não está abrindo no seu Windows e você está procurando por suas correções, você está no lugar certo. Você pode seguir as etapas acima para corrigir o problema que está enfrentando com o software Razer Synapse.

LEIA TAMBÉM: