14 mil imóveis podem ter a água cortada NESTA cidade; Veja qual

Na cidade de Guarapuava, região sul do Paraná, cerca de 14 mil imóveis podem ter o abastecimento de água cortado, devido a dívidas com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). A interrupção do abastecimento irá ocorrer a partir de agosto.

Com isso, visando evitar os cortes na água, o Procon de Guarapuava faz a orientação aos consumidores, com relação à quitação de dívidas. Essa medida já está ocorrendo desde esta segunda-feira (17), e seguirá até o dia 29 de julho. O Procon, para quem não conhece, é o órgão responsável pela proteção e defesa do consumidor.

Em janeiro de 2020, a Sanepar deixou de realizar cortes na água para imóveis que estavam com as contas atrasadas. Segundo a companhia, essa medida foi tomada devido à pandemia de Covid-19, e se estendeu devido aos impactos econômicos que foram causados às famílias.

No entanto, em junho deste ano a Sanepar voltou a interromper os abastecimentos de água. Para que o corte seja realizado, o cliente deve estar com as contas atrasadas em 48 dias.

Como negociar as dívidas para não ter a água cortada

A melhor maneira para os moradores de Guarapuava negociarem suas dívidas é o evento que está sendo realizado pelo Procon da cidade. Sendo assim, este evento está ocorrendo no endereço: Rua Capitão Frederico Virmond, 1913, Centro.

Para realizar a negociação das dívidas com a Sanepar, e evitar o corte da água, os moradores de Guarapuava devem estar em posse de alguns documentos. Confira a seguir os documentos necessários para a negociação:

Documento de identidade e CPF/CNPJ;

Endereço completo;

Caso se trate de Pessoa Jurídica (empresa), será necessário o CNPJ, Contrato ou Estatuto Social, e documento do responsável pela empresa;

Também são necessários Documentos que comprovem propriedade, posse ou locação do imóvel, como escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do imposto predial territorial urbano (IPTU), contrato particular de compra e venda com firma reconhecida em cartório (acompanhado de título de propriedade) ou contrato de locação.

Benefícios da ação do Procon

A ação que está sendo realizada pelo Procon de Guarapuava oferece benefícios aos cidadãos, para que consigam sanar suas dívidas com a Sanepar, e não tenham o abastecimento de água cortado.

Sendo assim, a ação do Procon oferece multa de 2% e juros moratórios de 0,033% ao dia, para as faturas de conta de água em atraso, que foram negociadas via Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular de 2022 (RECLIP 2022).



Você também pode gostar:

Para as dívidas negociadas através do programa, também não haverá valor mínimo de entrada. No entanto, existe um caso específico que se enquadra como exceção. Isso ocorre nos casos de ligação inativa sem religação da água no imóvel.

Além disso, o programa do Procon traz uma taxa de juros reduzida para o parcelamento das dívidas. Essa taxa foi reduzida de 1,30% para 0,3% ao mês, tanto para matrículas ativas quanto para inativas com religamento da água.

Por fim, através da renegociação de dívidas referentes a contas de água, os cidadãos de Guarapuava também contam com um parcelamento que pode ser feito em até 60 vezes. Como dito, não haverá valor mínimo por parcela, com exceção dos casos de ligação inativa e religação.