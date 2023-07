2W Ecobank ABRE CARGOS no Sudeste e no Nordeste

Fique de olho nas oportunidades disponíveis e não perca tempo!

A 2W Ecobank, plataforma de negócios onde é possível adquirir energia renovável, serviços financeiros ligados à sustentabilidade e produtos que ajudam na redução de emissão de carbono de empresas, está contratando novos funcionários no mercado. Sendo assim, antes de falar mais detalhadamente, veja quais são os cargos disponíveis:

Agente de Relacionamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Migração Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Sustentabilidade SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Comercial- São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Backend/Fullstack – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Front – End – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Front – End – App – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro Especialista – Icapuí – CE – Efetivo;

Especialista Autoprodução (APE) – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) – Marketing e Endomarketing – São Paulo – SP – Estágio;

Executivo Comercial I – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo Comercial II – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo Comercial II – São Paulo – SP- Efetivo;

Líder Técnico – São Paulo – SP – Efetivo;

QA – Especialista de testes – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a 2W Ecobank

Sobre a companhia, podemos frisar que a 2W Ecobank desenvolve produtos e serviços inovadores, tecnológicos e disruptivos para que o consumidor tenha ainda mais poder de escolha.

A empresa é motivada pela autonomia e quer provocar uma transformação escalável dentro do mercado. Com presença nacional de cerca de 200 profissionais e milhares de agentes autônomos, a 2W Ecobank é influenciadora de impacto e impulsiona a liberdade para milhares de consumidores espalhados pelo Brasil. Não à toa, acredita na democratização da sustentabilidade.

Como se inscrever?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

