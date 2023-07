3 moedas de 50 centavos podem valer até R$ 12 MIL

O fascinante mundo da numismática é reservado a poucos. Os entusiastas desse hobby geralmente têm objetivos específicos, buscando conseguir uma peça determinada para compor sua coleção. Por exemplo, as moedas de 50 centavos com características específicas estão em alta no momento.

Especialmente para os iniciantes, é crucial estar atento, pois algumas moedas podem valer muito mais do que se imagina, devido à sua raridade. Três desses itens notáveis, quer dizer, moedas de 50 centavos, podem alcançar até R$ 12 mil no mercado de colecionadores.

O que é a numismática?

A numismática é uma ciência que estuda as moedas, medalhas e cédulas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. O termo deriva do latim “numisma”, que significa moeda. Além de colecionar esses itens, os numismatas são estudiosos vorazes da economia, história, geografia e muitos outros aspectos relacionados a cada item de seu acervo.

Esta é uma ciência antiga que começou a se desenvolver no século XIX, principalmente na Europa. O estudo de tais itens pode fornecer informações valiosas sobre a história, cultura e economia de um país ou região.

Por que as moedas de 50 centavos são tão valiosas?

As moedas de 50 centavos apresentadas abaixo têm um valor especial. Elas são avaliadas em até R$ 4 mil cada, devido a suas características específicas, segundo especialistas no assunto.

A primeira delas, cunhada em 2007, é considerada rara por ser bifacial. Isso quer dizer que ela apresenta os dois lados iguais, resultando em duas faces de 50. Outra moeda rara de 50 centavos é a de 2008, que também não traz a imagem do Barão do Rio Branco em um dos lados, sendo classificada como bifacial.

A terceira moeda rara de 50 centavos não possui o ano de fabricação. Isso porque possui dois anversos, permitindo a visualização do Barão do Rio Branco de ambos os lados.

De acordo com o livro das moedas brasileiras, existem apenas 12 moedas dessas espalhadas, o que contribui para o alto valor de cada uma delas. Essa escassez torna tais peças cobiçadas pelos colecionadores, agregando significativa valorização de seu preço no mercado numismático.



Você também pode gostar:

Quais são as moedas brasileiras mais apreciadas pelos numismatas?

Existem várias moedas brasileiras que são apreciadas pelos numismatas, ou colecionadores de moedas. Algumas das mais valiosas incluem:

960 réis ou patacão – Essa é uma das séries de moedas mais incríveis e fascinantes da numismática da América do Sul;

Peça da Coroação – A primeira moeda cunhada no Brasil após a Independência, em 1822, é a mais rara e a mais valiosa da numismática brasileira;

Moedas do primeiro lote – As moedas do primeiro lote de lançamento do real, em 1994, são muito procuradas pelos colecionadores, especialmente as que têm erros de cunhagem;

Peças de esportes – As moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 também são muito apreciadas.

Cédulas também podem ser apreciadas pelos numismatas?

As cédulas brasileiras também podem ser raras, tal como as moedas. Entre as principais, estão:

Cédula de R$100,00 de 1994 – Ela é rara porque foi impressa em uma quantidade muito pequena;

Nota de R$100,00 de 2002 com a frase “Deus seja louvado” – A frase foi removida das cédulas impressas a partir de 2003;

Cédula de R$50,00 de 2002 com o retrato de Tiradentes – Esta cédula foi impressa em uma quantidade muito pequena e o retrato de Tiradentes foi removida a partir de 2004;

Cédula de R$20,00 de 2002 com o retrato de José Bonifácio de Andrada e Silva – O retrato foi removido das cédulas impressas a partir de 2005;

Nota de R$10,00 de 2002 com o retrato de Joaquim José da Silva Xavier – Ela parou de ser impressa a partir de 2006.

Se você tiver uma cédula brasileira que acredita ser rara, pode consultá-la com um especialista para saber mais sobre seu valor.