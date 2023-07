3 SAQUES com valor maior que R$ 1.000 são liberados e brasileiros comemoram

Neste mês de junho, milhões de brasileiros de todas as regiões do país e de todas as classes sociais podem ser beneficiados com saques de mais de R$ 1 mil através do sistema do Caixa Tem. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, ao menos três depósitos já estão sendo feitos ou ao menos devem começar a sair do papel em breve.

Uma mesma pessoa pode ter direito a mais de um saque, desde que cumpra as regras de exigência de cada um dos depósitos. Cada um deles é voltado para um grupo específico de pessoas, e há prazos tanto para o início da retirada, como também para o fim do saque. Desta forma, é importante ficar atento aos detalhes.

Abaixo, você pode conferir quais são os três saques e quem pode receber cada um deles:

Os saques do Caixa tem

quem pode receber?

Talvez o caso mais famoso de movimentação de valores seja o Bolsa Família. O programa em questão atende pessoas que estão inscritas no sistema do Cadúnico e que possuem uma renda per capita de até R$ 218. Estima-se que mais de 21 milhões de cidadãos tenham direito ao saque.

quando o pagamento é feito?

Em julho, os pagamentos do Bolsa Família serão iniciados no dia 19 e devem seguir até o dia 31. Assim como nos meses anteriores, os repasses devem acontecer nos 10 últimos dias úteis do mês. Para saber a data exata do seu recebimento, será necessário atentar para o final do seu Número de Identificação Social (NIS).

quem pode receber mais de R$ 1 mil?



O valor mínimo de pagamentos do Bolsa Família é R$ 600. Contudo, este patamar pode ser elevado a depender da quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa. Além disso, o saldo também pode crescer depois da soma dos adicionais que estão sendo pagos

quem pode receber?

O abono Pis é pago para os cidadãos que atuaram em 2021 na iniciativa privada. É necessário ter atuado por ao menos 30 dias naquele ano base. Além disso, é importante que o cidadão tenha recebido até dois salários mínimos, em média.

quando o pagamento é feito?

Os pagamentos do Pis estão sendo feitos desde fevereiro deste ano, e o calendário leva em consideração o mês de nascimento do trabalhador. Agora em julho, os repasses serão feitos para as pessoas que nasceram nos meses de novembro e de dezembro, e o dinheiro será liberado despecificamente no próximo dia 17.

quem pode receber mais de R$ 1 mil?

Assim como no caso do Bolsa Família, os valores do Pis também podem passar dos R$ 1 mil em alguns casos. Para calcular o valor exato o cidadão precisa multiplicar a quantidade de meses trabalhados em 2021 por R$ 110. Quem trabalhou por 12 meses, por exemplo, recebe os R$ 1.320.

Saque-aniversário do FGTS

quem pode receber?

O saque-aniversário do FGTS é voltado para os trabalhadores formais que optaram formalmente por entrar no sistema do saque-aniversário do Fundo de Garantia por tempo de Serviço. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas tenham direito ao saldo.

quando o pagamento é feito?

Os repasses do saque-aniversário são feitos sempre no mês de nascimento do cidadão e nos dois meses seguintes. Quem nasceu em julho, por exemplo, pode receber o saldo em julho, agosto e setembro. Quem nasceu em junho, ainda pode sacar a quantia em julho ou agosto.

quem pode receber mais de R$ 1 mil?

O valor dos pagamentos do saque-aniversário varia de acordo com o patamar que está disponível para cada cidadão em seu fundo de garantia. Em alguns casos, poderá ser maior do que R$ 1 mil.

Movimentação

Através do Caixa Tem, o cidadão consegue pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.