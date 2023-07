3º lote de restituição do Imposto de Renda é confirmado

A espera de milhões de contribuintes está chegando ao fim! Na próxima segunda-feira (31), a Receita Federal realiza o pagamento do 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2023.

Os contribuintes que aguardam a restituição do imposto só precisam controlar a ansiedade por menos de dois dias. Isso porque o fisco depositará o valor nas contas de milhões de consumidores.

De acordo com a Receita Federal, os contribuintes entregaram 41,15 milhões de declarações em 2023. O número ficou bem maior que o previsto pelo fisco, que estimava o envio de 39,5 milhões de documentos.

Segundo os dados do fisco, 60% dos contribuintes que enviaram a declaração terão direito à restituição do imposto de renda.

Veja quem recebe a restituição do 3º lote do IR

A saber, o 3º lote de restituição do IRPF 2023 vai contemplar cerca de 5,6 milhões de contribuintes, incluindo tanto aqueles considerados prioritários quanto os não prioritários.

Em resumo, a Receita Federal realizará o pagamento de R$ 7,5 bilhões a grupos com alguma prioridade prevista em lei. Além disso, também haverá a restituição do imposto a contribuintes não prioritários que entregaram as declarações antecipadamente.

Veja abaixo as pessoas com prioridades contempladas no 3º lote:

16.536 idosos acima de 80 anos;

95.047 entre 60 e 79 anos;

9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave;

30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.879.049 contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que optaram pela restituição via PIX;

1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do IRPF 2023 até o dia 23 de março.

Calendário de pagamento dos lotes em 2023



Você também pode gostar:

O pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 ocorre uma vez por mês. Em síntese, a Receita Federal realiza os repasses no último dia útil de cada mês.

Aliás, os pagamentos tiveram início em maio, o último mês de entrega das declarações do Imposto de Renda.

Veja abaixo as datas de pagamento dos lotes de restituição do IR 2023:

1º lote – 31 de maio (LIBERADO);

2º lote – 30 de junho (LIBERADO);

3º lote – 31 de julho;

4º lote – 31 de agosto

5º lote – 29 de setembro.

Saiba para onde vai o valor da restituição

Os contribuintes que forem contemplados com o terceiro lote de restituição irão receber os valores devidos na conta bancária informada na declaração enviada à Receita Federal, meses atrás.

Vale destacar que algumas pessoas acabam modificando a conta bancária ou encerrando-a por algum motivo, entre a entrega da declaração e a restituição do imposto de renda. Os contribuintes que estiverem nessa situação, desejando alterar a conta bancária, deverão fazer uma retificação na declaração enviada à Receita.

Em resumo, o contribuinte deve acessar o portal e-CAC para informar a nova conta na Central de Atendimento do Banco do Brasil ou em uma agência bancária. Outra opção é aguardar a liberação da restituição e, então, fazer isso.

Consulta ao 3º lote de restituição do IR está disponível

Os contribuintes que quiserem saber se serão contemplados neste lote de restituição deverão acessar este link da Receita e informar o número do CPF e a data de nascimento. As consultas estão disponíveis desde a última segunda-feira (24).

Em suma, a pessoa deverá clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. Assim, saberá se foi incluído no pagamento do 3º lote de restituição ou não.

Além disso, o contribuinte também poderá acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A Receita revelou que o 3º lote de restituição do IR terá uma correção de 2,07% no valor. Dessa forma, caso o cálculo da restituição tenha apontado R$ 1.000 a receber, o valor depositado pelo fisco será de R$ 1.020,70.

Receita Federal já pagou dois lotes de restituição

A Receita Federal já realizou o pagamento de dois lotes de restituição do Imposto de Renda. Em suma, o primeiro lote, pago em 31 de maio, destinou-se a pessoas com prioridade, algo que também acontecerá no 3º lote. Mais de 4,1 milhões de contribuintes foram contemplados com o pagamento de R$ 7,5 bilhões.

Por sua vez, o segundo lote de restituição contemplou mais de 5,1 milhões de contribuintes. O pagamento total também foi de R$ 7,5 bilhões, que caíram diretamente nas contas informadas pelas pessoas em suas declarações.

Por fim, as informações sobre a quantidade de contribuintes e o valor total da restituição do terceiro lote ainda não foram informados.