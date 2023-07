4 coisas que você precisa saber antes da prova do concurso IBGE

A prova do concurso IBGE já está marcada. O edital já saiu, ofertando mais de 7 mil vagas de nível médio. Assim, essa é uma ótima oportunidade para aqueles que não possuem formação superior, mas desejam iniciar uma carreira sólida na área pública.

Contudo, com uma grande concorrência em todo o país, é muito importante estar bem informado sobre o certame e sobre as provas e demais etapas.

Sendo assim, separamos tudo o que você precisa saber antes das provas, para otimizar sua preparação para o grande dia. Quer saber mais? É só ler até o final e ficar por dentro de tudo. Boa leitura!

Detalhes do concurso IBGE

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece um total de 7.548 vagas de nível médio.

Essas vagas estão divididas da seguinte maneira: 6.742 vagas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, e 806 vagas para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade.

Ou seja, essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir para a produção de dados estatísticos relevantes para o país.

Inscrições e taxas

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.



Além disso, o prazo para inscrição se encerra às 23h do dia 19 de julho. Todavia, é importante ressaltar que há uma taxa de inscrição no valor de R$42,00, que deve ser paga no prazo estabelecido.

Remuneração e contrato do concurso IBGE

Os aprovados no concurso do IBGE terão remunerações iniciais atrativas. Afinal, para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a remuneração será de R$1.387,50. Já para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade, a remuneração inicial será de R$3.100,00.

Ademais, os servidores do instituto, além de outros benefícios, como plano de saúde e vale-alimentação, por exemplo, têm ótimas chances de progressão de carreira.

4 coisas que você precisa saber antes das provas

A preparação para as provas do concurso do IBGE é fundamental para alcançar um bom desempenho e garantir a aprovação.

Sendo assim, confira a seguir 4 coisas que você precisa saber antes de realizar a prova:

1. As vagas costumam ser muito concorridas

O concurso do IBGE é conhecido por atrair inúmeros candidatos. Portanto, é importante estar ciente da concorrência acirrada e se preparar adequadamente para aumentar suas chances de aprovação.

Ademais, justamente por conta da grande concorrência, é muito importante apostar em uma boa preparação.

2. Quais matérias costumam ser cobradas

Para se sair bem nas provas, é essencial conhecer as matérias que costumam ser cobradas.

Assim, geralmente, as principais disciplinas são: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Noções de Estatística.

Dessa forma, o ideal é estudar com antecedência e utilizar materiais de estudo confiáveis e atualizados.

3. Conheça bem os cargos disponíveis e o que cada um faz

É fundamental compreender as atribuições de cada cargo que oferecem no concurso. O Agente de Pesquisas e Mapeamento é responsável por realizar entrevistas e coletar dados.

Enquanto isso, o Supervisor de Coleta e Qualidade possui a função de coordenar equipes e garantir a qualidade dos dados coletados.

Afinal, conhecer as responsabilidades de cada cargo auxiliará na preparação para as provas e na escolha da vaga mais adequada ao seu perfil.

4. Como se preparar para as provas

Por fim, a preparação adequada é essencial para obter um bom desempenho nas provas do concurso. Dessa forma, algumas dicas importantes incluem:

Organizar um cronograma de estudos que inclua todas as disciplinas que irão cobrar;

Dedicar tempo suficiente para cada matéria;

Utilizar materiais de estudo atualizados e confiáveis;

Resolver questões de concursos anteriores para familiarizar-se com o estilo das provas;

Buscar informações sobre técnicas de estudo e memorização que sejam eficazes para você; e

Praticar a resolução de provas simuladas para ganhar confiança e familiaridade com o formato das questões.

Além disso, é importante cuidar da saúde física e mental durante o período de preparação, garantindo uma alimentação balanceada, descanso adequado e momentos de lazer para relaxar e aliviar o estresse.

Coloque essas dicas em prática

O concurso do IBGE oferece oportunidades de trabalho estáveis e remunerações atrativas.

No entanto, para obter sucesso na prova, é fundamental conhecer bem as particularidades do certame, estudar as matérias cobradas, compreender as atribuições dos cargos disponíveis e preparar-se adequadamente.

Com dedicação, disciplina e uma estratégia de estudos eficiente, você estará mais preparado para enfrentar o desafio e alcançar a aprovação. Garantindo sua vaga na tão disputada carreira pública. Boa sorte!