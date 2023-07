4 maneiras de fazer dois telefones ligarem um para o outro (2023)

Em algum momento, todos nós queremos pregar uma peça em nossos amigos e familiares, e não queremos que eles suspeitem que fomos nós. Uma boa pegadinha que você pode fazer com seus amigos é fazer ligações telefônicas entre eles. Existem sites que permitem que você faça dois telefones ligarem um para o outro e, se você estiver pregando uma peça em seus amigos, eles não suspeitarão de você nem um pouco. Mas como você pode fazer isso? Neste artigo, discutiremos como você pode fazer dois telefones ligarem um para o outro.

Faça dois telefones ligarem um para o outro GRATUITAMENTE

Você pode usar vários sites para fazer dois telefones ligarem um para o outro, e um dos mais populares deles é o Prank Hotline. Tudo o que você precisa fazer é inserir o número de seus dois amigos no site Prank Hotline e os telefones deles ligarão um para o outro. Eles não saberão até que a ligação seja feita, e será uma brincadeira divertida para todo o seu grupo de amigos. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Clique aqui link ir para o Linha direta de pegadinhas local na rede Internet.

Aqui você verá dois campos para inserir o primeiro número.

Depois de inserir os dois números corretamente, clique no botão Envie este trote botão.

Depois de fazer isso, seus dois amigos receberão uma ligação ao mesmo tempo.

Você receberá apenas três tokens gratuitos ou três chamadas gratuitas que você pode reivindicar sem entrar no site Prank Hotline. Se você esgotar esses três tokens gratuitos, deverá comprá-los ou poderá obter 200 tokens gratuitos postando sobre Prank Hotline no TikTok.

Para conseguir 200 fichas grátis sem pagar nada, você deve gravar a pegadinha e postar no TikTok com a hashtag #2telefones. Você receberá 200 tokens grátis após algum tempo de postagem no TikTok.

Como evitar esses trotes em seu telefone?

Se você quer estar no lado seguro ao pregar uma peça em seus amigos e não quer que seus amigos façam o mesmo com você, então você pode seguir as maneiras mencionadas abaixo-

Bloquear seu número de telefone

A primeira maneira de evitar esses trotes é bloqueando seu número de telefone no PrankHotline. Isso impedirá que alguém faça trotes para você, mas será limitado apenas a trotes do PrankHotline. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Clique aqui link ir para o Bloquear número de telefone página em a linha direta da pegadinha local na rede Internet.

Digite seu número de telefone aqui e clique no botão Número do bloco botão.

Uma vez feito isso, ninguém pode pregar a mesma peça no site PrankHotline.

Isso ajudará a impedir que seus amigos façam a pegadinha do site PrankHotline. Mas e se alguém desconhecido estiver tentando pregar uma peça em você? Nesse caso, você pode seguir os outros métodos mencionados adiante.

Bloquear o chamador

Se você recebe repetidamente a chamada do mesmo número, mas ninguém atende e você não sabe quem é o chamador, é melhor bloqueá-lo. Pode ser algum trote ou telemarketing tentando ligar para você. Bloqueie o número e você não receberá mais ligações desse número.

Atende a chamada e não atende

Se receber trotes repetidamente, você pode atender a chamada e não atender. Não desligue a chamada, mas fique em silêncio. Eles acabarão desligando a ligação e provavelmente não ligarão mais para você.

Ameaçar o chamador

Você pode ameaçar o chamador para denunciá-lo à polícia se ele continuar ligando para você repetidamente. Eles não ligarão para você novamente quando você ameaçar denunciá-los.

Conclusão

É assim que você pode fazer dois telefones ligarem um para o outro. Esta certamente é uma brincadeira divertida para pregar seus amigos, mas não se empolgue com isso e irrite muito seus amigos. Além disso, discutimos como você pode evitar esses trotes.

