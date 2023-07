45% das vagas para negros, afirma ministro

Atribuições concurso Auditor Fiscal do Trabalho

Sobre as atribuições, o aprovado no concurso Auditor Fiscal do Trabalho vai exercer as seguintes funções:

Cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive as relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de emprego;

Verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), visando-se à redução dos índices de informalidade;

Verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), objetivando maximizar os índices de arrecadação; ao cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores;

Respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário;

Lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades, bem como ao exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial.

A remuneração sofreu acréscimo de 9%, com isso, o novo salário é de R$ 22.921,71 e o auxílio alimentação passou a ser R$ 658.

Como foi o último edital?

O último edital do concurso Auditor Fiscal do Trabalho aconteceu em 2013 e teve a Cebraspe como banca. Além disso, contou com 100 vagas para o cargo, sendo que foram nomeados 104 candidatos (92 regular + 12 judicial). O concurso AFT contou com mais de 48 mil inscritos.