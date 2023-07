4all ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A 4all, empresa especializada na transformação da experiência de jornada do usuário com soluções de pagamento, fidelização e engajamento, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Prevenção à Fraudes Sr. – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Assistente de Suporte ao Cliente [WINE LOCALS] – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estágio em Planejamento e Projetos – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estágio em Startups [Programa de Estágio] – Porto Alegre – RS – Estágio;

Head de Startups – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a 4all

Sobre a empresa, podemos frisar que a 4all é uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos com foco em experiência. Acelera os negócios no ambiente digital para aumentar o seu desempenho através de ferramentas de pagamentos, pesquisa e engajamento voltados à jornada de compra do consumidor.?

Além disso, sem foi conhecida pelo DNA de pagamentos, mas com o tempo, a 4all também agregou skills de marketplace, fidelização e dados. Acredita que experiência gera resultado, e para isso, traz soluções aplicadas às diferentes etapas da jornada do cliente.

Por fim, trabalha com produtos digitais que aceleram as soluções de clientes que buscam por uma jornada de compra mais eficiente do pagamento à fidelização. O combo de pagamento sem fricção e comunicação personalizada acelera os resultados por meio de uma experiência digital eficiente e fluída (B2B2C).

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!



