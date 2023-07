5 dicas de especialistas para organizar os quadros na sua sala de estar

A organização dos quadros é uma técnica popular em decoração de interiores para adicionar uma personalidade única à sua casa. É uma maneira de exibir sua coleção de fotografias, arte e memórias. Organizar os quadros na sala pode ser uma tarefa complicada, mas com este artigo, que informa as melhores dicas de especialistas, você pode obter uma imagem perfeita que fará sua sala brilhar.

As arrumações dos quadros na parede estão se tornando cada vez mais populares na decoração de casa hoje em dia. É uma maneira muito eficiente de preencher uma parede vazia e adicionar uma sensação de aconchego à sua casa.

Assim, podem ser personalizadas de acordo com sua preferência e estilo de decoração. É uma maneira acessível de adicionar um toque pessoal à sua casa.

Quais as tendências atuais no design de arrumações de quadros?

As tendências atuais em arrumações de quadros incluem a utilização de molduras de diferentes tamanhos e formas para criar uma aparência eclética. Assim, elas também estão ganhando popularidade, com quadros colocados aleatoriamente em uma parede em vez de uma organização ordenada.

Mas o uso de quadros coloridos também está se tornando uma tendência popular para adicionar um toque de cor à sua casa. Sendo assim, entendendo que cada casa é única, sabe-se que uma parede com diversos itens organizados de maneira que será indicada pelos especialistas, transformará o ambiente num local exclusivo e personalizado.

Por isso, saiba que sua casa pode se tornar excepcionalmente diferente das demais, somente pelo uso adequado da organização dos quadros escolhidos especialmente por você.

5 dicas de especialistas para organizar os quadros em sua sala de estar

Antes de tudo, escolher a parede certa para sua organização dos quadros é crucial para fazer com que ela se destaque. Assim sendo, certifique-se de escolher uma parede que seja grande o suficiente para acomodar os itens e que esteja livre de distrações visuais, como móveis ou janelas.

Uma parede que tenha uma cor contrastante com seus quadros pode ajudar a destacá-los. Apresentamos a seguir, 5 dicas de especialistas para organizar os quadros em sua sala de estar:

Dica de especialista 1: Comece com um ponto focal

A criação de uma organização dos quadros pode ser difícil, mas começar com um ponto focal é uma maneira fácil de começar. Escolha uma moldura maior ou um objeto decorativo para ser o ponto focal da sua organização.

Em seguida, adicione os menores em torno do ponto focal. Isso ajudará, então, a equilibrar a organização e dará aos seus olhos um lugar para descansar.

Dica de especialista 2: Misture e combine tamanhos e formas para organizar os quadros

Misturar e combinar tamanhos e formas de quadros é uma maneira criativa de adicionar interesse visual à sua organização. Misture quadros grandes e pequenos juntos para adicionar profundidade. Adicione quadros quadrados e circulares para adicionar variedade.

Uma mistura de molduras pretas e brancas pode adicionar uma sensação contemporânea à sua organização.

Dica de especialista 3: Considere o espaço negativo

O espaço negativo é a área ao redor dos quadros que não é preenchida com outros itens de decoração. Considere o espaço negativo ao criar sua organização ideal. Adicionar espaço negativo pode ajudar a destacar seus quadros e dar-lhes uma sensação de respiração.

Dica de especialista 4: Use modelos para precisão

Usar modelos é uma maneira fácil de garantir que seus quadros estejam alinhados e equilibrados. Use papel pardo ou jornal para criar moldes e cole-os na parede com fita adesiva para experimentar diferentes arrumações. Isso ajudará a garantir que seus quadros estejam nivelados e equilibrados antes de pendurá-los.

Dica de especialista 5: Adicione personalidade com peças únicas

Adicionar peças únicas à sua organização é uma maneira divertida de adicionar personalidade à sua casa. Adicione quadros antigos ou vintage para dar uma sensação de história. Adicione também, objetos decorativos, como letras ou espelhos, para dar variedade.

Coloque uma peça de arte original também pode ser uma maneira de adicionar uma sensação única à sua organização dos quadros. Criar uma organização personalizada de seus quadros é uma maneira acessível e única de adicionar interesse visual à sua casa.

Com as dicas dos especialistas, você pode criar uma imagem perfeita que fará sua sala brilhar. Lembre-se, portanto, de escolher a parede certa, misturar e combinar tamanhos e formas, considerar o espaço negativo, usar modelos para precisão e adicionar personalidade com peças únicas.

Com essas dicas, você pode criar uma organização dos quadros deslumbrante que fará sua casa parecer ainda mais especial. Então, experimente essas dicas de especialistas e crie uma organização incrível na sua casa hoje mesmo!