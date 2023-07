5 dicas para ir bem no concurso IBGE

Muitos concurseiros sonham com a aprovação no concurso IBGE. E este ano, haverá mais uma chance. Afinal, o instituto já está com edital publicado.

Contudo, dada a tamanha concorrência, se preparar adequadamente é imprescindível. Por isso, listamos algumas dicas que vão te auxiliar no processo.

Para saber quais são essas dicas e como aplicá-las na sua rotina de estudos, para aumentar suas chances de aprovação, não deixe de ler até o final!

Dicas para se preparar para o concurso IBGE

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir para a produção de dados e informações importantes para o desenvolvimento do país.

Com mais de 7 mil vagas disponíveis para profissionais do nível médio, essa pode ser uma boa oportunidade de iniciar uma carreira sólida no setor público, na área de estatísticas.

Então, se você está se preparando para esse concurso, confira estas 5 dicas que podem ajudá-lo a obter um bom desempenho e conquistar uma vaga no IBGE.

1. Conheça o edital e o conteúdo programático:

Uma das etapas mais importantes na preparação para qualquer concurso público é a análise detalhada do edital.



Afinal, nele você encontrará todas as informações necessárias sobre as etapas do processo seletivo, os requisitos para a inscrição e, principalmente, o conteúdo programático.

Dessa forma, ao conhecer o conteúdo exigido, você poderá organizar melhor seus estudos e priorizar os temas com maior peso na prova. Além disso, é fundamental estar atento a possíveis atualizações ou retificações no edital, que podem ocorrer ao longo do processo.

2. Estabeleça um cronograma de estudos:

A organização é essencial para aproveitar ao máximo o tempo disponível de estudo. Portanto, crie um cronograma realista e personalizado, considerando seu tempo diário disponível e suas necessidades específicas de aprendizado.

Ainda mais, distribua os conteúdos ao longo dos dias, reservando períodos para revisões e resolução de questões. Estabeleça metas semanais e acompanhe seu progresso.

Lembre-se de incluir também momentos de descanso, pois o equilíbrio entre estudo e lazer é fundamental para o bom desempenho.

3. Utilize fontes de estudo confiáveis:

No vasto universo de materiais disponíveis para estudo, é essencial escolher fontes confiáveis e atualizadas. Ou seja, opte por livros, apostilas e videoaulas de qualidade, produzidos por profissionais experientes e renomados na área de concursos.

Além disso, não se restrinja apenas a uma única fonte. Consulte também as provas anteriores do concurso IBGE e de concursos similares, por poderem fornecer um panorama dos principais temas abordados e ajudar você a se familiarizar com o estilo das questões.

4. Pratique com questões anteriores:

A resolução de questões é uma estratégia eficaz para se preparar para qualquer prova. Sendo assim, procure por questões de concursos anteriores do IBGE e pratique regularmente.

Isso ajudará você a identificar os tópicos em que tem mais dificuldade e a aprimorar sua habilidade de interpretação e raciocínio lógico.

Além disso, ao praticar com questões passadas, você se familiariza com o formato e o estilo das perguntas, o que pode diminuir a ansiedade no dia da prova.

5. Mantenha-se atualizado e cuide da sua saúde:

Por fim, para ir bem no concurso IBGE, é importante estar atualizado sobre assuntos relevantes na área de atuação do instituto.

Dessa forma, leia jornais, revistas, portais de notícias e acompanhe as tendências e debates relacionados à geografia, estatística e demais temas abordados pelo IBGE.

Além disso, cuide da sua saúde física e mental. Faça exercícios físicos regularmente, tenha uma alimentação equilibrada e reserve momentos de lazer para relaxar e descansar a mente.

Uma boa saúde física e mental contribui para um melhor desempenho nos estudos e no dia da prova.

Coloque nossas dicas em prática!

Para se sair bem no concurso do IBGE, é fundamental conhecer o edital e o conteúdo programático, estabelecer um cronograma de estudos, utilizar fontes confiáveis, praticar com questões anteriores e se manter atualizado.

Além disso, não se esqueça de cuidar da sua saúde física e mental ao longo do processo de preparação. Com dedicação, disciplina e uma estratégia adequada, você estará mais preparado para enfrentar o desafio do concurso e aumentar suas chances de sucesso.

Com muitos candidatos em busca de uma vaga, a concorrência deve ser grande. No entanto, ao colocar essas dicas em prática, você otimizará os estudos e aprimorar o aprendizado.

Entretanto, lembre-se de que cada pessoa tem suas próprias necessidades e métodos de estudo, portanto, adapte essas dicas de acordo com suas particularidades. Boa sorte na sua preparação e no concurso do IBGE!