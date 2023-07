5 erros em redação para concurso que você não pode cometer

A redação é uma das etapas mais importantes em concursos públicos, exigindo dos candidatos habilidades de escrita e argumentação. No entanto, muitos aspirantes aprovados são surpreendidos pela banca examinadora ao cometerem erros comuns e evitáveis em suas redações.

Pensando nisso, neste texto vamos te mostrar 5 equívocos frequentes que podem comprometer o desempenho dos candidatos e, consequentemente, suas chances de sucesso. Aprender a evitá-los é fundamental para se destacar e garantir uma redação de qualidade, conduzindo-o rumo à aprovação almejada.

Fique com a gente até o final e acompanhe a leitura!

Qual a importância da redação em concursos públicos?

A redação é um elemento crucial em concursos públicos, desempenhando um papel determinante na classificação e aprovação dos candidatos. Se sair bem nessa etapa é de extrema importância, pois representa uma oportunidade para o concursando demonstrar suas habilidades de comunicação, argumentação e domínio da língua portuguesa.

Ademais, uma redação bem elaborada evidencia a capacidade do candidato em expor ideias de forma clara, coerente e objetiva, demonstrando também seu conhecimento sobre o tema proposto. Além disso, uma boa redação destaca o comprometimento e a dedicação do candidato em se preparar adequadamente para a prova, transmitindo uma imagem positiva ao avaliador.

Portanto, um desempenho satisfatório na redação aumenta consideravelmente as chances de sucesso no concurso, possibilitando a conquista de uma vaga almejada na administração pública. Confira abaixo 5 erros comuns na redação, que você não pode cometer, se quer conquistar uma vaga.

1. Desvio do tema proposto

O desvio do tema proposto é um erro grave que muitos candidatos cometem em redações de concurso. Ao se afastar do tema central, o candidato compromete a coerência e a relevância do texto, prejudicando sua pontuação.

Portanto, é fundamental compreender claramente a proposta e manter o foco ao longo da redação, evitando divagações desnecessárias ou abordagens superficiais. Para evitar esse erro, é importante ler atentamente o enunciado, delimitar o tema e planejar a estrutura do texto de forma a abordar os aspectos essenciais.

Dessa forma, o candidato garante uma redação coesa, coesa e de acordo com as expectativas da banca examinadora.

2. Falta de estrutura

A falta de estrutura também é um erro recorrente em redações de concurso que compromete a compreensão e a organização do texto. Muitos candidatos não se atentam à importância de uma estrutura bem definida, o que dificulta a leitura e a argumentação.

Todavia, é fundamental dividir o texto em parágrafos bem construídos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ademais, a falta de uma introdução adequada prejudica a contextualização do tema, enquanto a ausência de um desenvolvimento consistente compromete a apresentação de argumentos relevantes.

Além disso, uma conclusão fraca não reforça os pontos abordados. Portanto, é essencial planejar e organizar a estrutura da redação para garantir clareza, fluidez e uma argumentação sólida.

3. Erros gramaticais e ortográficos

Erros gramaticais e ortográficos são falhas comuns em redações para concursos e podem impactar negativamente a avaliação do candidato. A falta de atenção a esses aspectos pode transmitir uma imagem de descuido e falta de domínio da língua portuguesa.

Equívocos como concordância verbal e nominal inadequada, uso incorreto de pontuação, erros de grafia e acentuação comprometem a clareza e a compreensão do texto. Assim, é fundamental revisar minuciosamente a redação, conferindo a correção gramatical e ortográfica, além de buscar aprimorar o conhecimento das regras da língua.

Dessa forma, o candidato demonstra um maior cuidado com o seu trabalho e aumenta as chances de obter uma pontuação satisfatória nesse quesito.

4. Pobreza de argumentação

Portanto, a pobreza de argumentação é um erro grave em redações de concurso. Quando os candidatos apresentam argumentos fracos, inconsistentes ou pouco relevantes, comprometem a força persuasiva do texto.

Assim, é importante embasar as ideias com exemplos, dados, fatos e argumentos sólidos, demonstrando capacidade de reflexão crítica e embasamento teórico. Argumentos vagos, generalizações infundadas ou falta de evidências podem enfraquecer a persuasão do texto.

Para evitar esse erro, é necessário realizar uma pesquisa adequada sobre o tema, explorar diferentes pontos de vista e fornecer argumentos bem fundamentados, aumentando a credibilidade do texto e demonstrando uma capacidade analítica apurada.

5. Ausência de coesão e coerência

A ausência de coesão e coerência é mais um erro que compromete a compreensão e a fluidez da redação. Quando o texto apresenta falta de conexão entre as ideias, uso inadequado de conectivos e incoerência na progressão argumentativa, o leitor pode se perder e ter dificuldade em acompanhar o raciocínio do autor.

Assim, é essencial estabelecer uma ligação clara entre as partes do texto, utilizando corretamente os conectivos adequados, para que as ideias sejam apresentadas de forma ordenada e coesa.

Além disso, a coerência textual implica em manter a lógica e a consistência ao longo do texto, evitando contradições e garantindo uma linha de argumentação sólida.

Coloque essas dicas em prática e não cometa mais esse 5 erros comuns em redações de concursos!