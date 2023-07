5 maneiras de corrigir o AirTag não acessível Mover para conectar o erro

Apple AirTags são quase inexistentes em termos de funcionalidade e uso. No papel, você nunca perderá seus objetos favoritos. No entanto, em cenários do mundo real, as coisas podem mudar. Recentemente, muitos usuários têm enfrentado o problema do AirTag não alcançável e se movimentam para se conectar.

Curiosamente, o AirTag é poderoso o suficiente para rastrear até mesmo o seu iPhone perdido. Se o AirTag não estiver acessível, como você conseguiria seu objeto? Bem, esta parece ser uma questão bastante inconveniente que está incomodando muitas pessoas. No entanto, aqui está um guia para ajudá-lo a corrigir quando o AirTag não estiver acessível.

O que é o erro AirTag não alcançável?

Ao tentar procurar seu AirTag, se você receber a mensagem de erro AirTag não alcançável, mova-se para conectar, o que significa que seu iPhone ou iPad está tendo problemas para se conectar ao AirTag. Você pode tentar se movimentar e certificar-se de conectá-lo, mas os usuários que tentaram isso falharam miseravelmente. Embora o problema permaneça desconhecido, existem várias maneiras de tentar corrigir o erro AirTag não acessível.

O que causa o erro AirTag não alcançável?

Alguns dos problemas mais comuns que tornam o AirTag inacessível é que você está muito longe do AirTag e não há como ele interagir com seu iPhone ou iPad.

Outro motivo é que ele não está no alcance do Bluetooth, e é aí que ele sugere se movimentar. Alguns outros motivos incluem o fim da vida útil da bateria e problemas no aplicativo Find My do seu iPhone.

O que faz com que o AirTag não seja alcançável, mova-se para conectar?

Embora o motivo real do erro AirTag Not Reachable, Move around to connect não seja conhecido com precisão. Parece que o problema está no hardware. Às vezes, também notamos que o problema está no software. Se o software estiver com defeito, corrigir o aplicativo Find My pode ser útil.

Conserte o AirTag não alcançável, mova-se para conectar o erro 2023

Se você enfrenta regularmente o erro AirTag não alcançável e ele está sugerindo que você se mova, não se preocupe, pois este guia irá ajudá-lo. Certifique-se de passar por todas as correções para resolver esse problema.

Correção 1: verifique o alcance do Bluetooth

AirTags funcionam usando Bluetooth. Embora na maioria das vezes os AirTags sejam úteis para encontrar seus objetos perdidos, há um limite para isso. Se o seu AirTag estiver fora do alcance do Bluetooth, você não poderá fazer nada além de se aproximar. A partir de agora, o alcance máximo suportado pelo AirTag é de 10 metros ou 30 pés.

Correção 2: está fora do alcance

Às vezes, o AirTag está fora de alcance. Se isso acontecer, você continuará vendo o erro. Além disso, isso acontece quando seu AirTag fica fora do alcance do Bluetooth por um longo período de tempo. Se for esse o caso, tente se movimentar pelo local. Além disso, tente se lembrar de onde você foi antes, para poder rastrear seus passos até lá.

Correção 3: Verifique o Find My App

Às vezes, toda a culpa é do aplicativo Find My. Nesse caso, você precisa garantir que o Find My esteja funcionando corretamente. Algumas das etapas para garantir isso incluem:

Encontrar meu está ativo: Certifique-se de que encontrar meu aplicativo está ativo. Para isso, vá para Configurações, clique no seu nome e, em seguida, clique em Find My. Agora, certifique-se de que ambas as opções perto de Find My estejam ativadas. Confira seu horário: Configurações de hora incorretas no seu iPhone podem causar conflito com o aplicativo Find My e resultar em um erro AirTag não alcançável. Vá para Configurações > Em geral > Data hora. Agora, certifique-se de ligar Definir Automaticamente. Verifique sua internet: A Internet deve estar em condições de funcionamento se você deseja usar o aplicativo Find My e certifique-se de encontrar AirTags.

Depois de seguir essas correções, seu aplicativo Find My poderá procurar por AirTags. No entanto, se os erros persistirem, passe para a próxima correção.

Correção 4: redefinir o AirTag

Às vezes, tudo o que seu AirTag precisa é de um hard reset. Essa redefinição pode corrigir quase todos os problemas do seu AirTag, para que você não veja o AirTag não alcançável, mova-se para conectar o erro novamente. No entanto, antes de redefinir seu AirTag, certifique-se de encontrá-lo primeiro. Aqui estão as etapas para redefinir seu AirTag:

Pressione e segure o botão em seu AirTag até ver uma luz branca piscando. Solte o botão quando vir a luz branca. Pressione e segure novamente até ver a luz branca piscando por algum tempo e depois apague.

Agora que seu AirTag foi redefinido, emparelhe-o novamente e verifique se você consegue localizar seu dispositivo ou não.

Correção 5: verifique a bateria

AirTags requerem baterias não recarregáveis, mas substituíveis com certeza. A partir de agora, a bateria de um AirTag dura cerca de um ano e depois precisa ser substituída. O uso também importa.

Se você usá-lo com muita frequência, a bateria não durará mais de 8 meses em média. Se esse tempo tiver passado, a bateria do seu AirTag precisa ser substituída. Lembre-se, a bateria do seu AirTag é um modelo CR2032. Você já viu isso na placa-mãe do seu PC, conhecida comumente como bateria CMOS. Se você não sabe como alterá-lo, aqui estão as etapas:

Pegue seu AirTag e coloque-o virado para cima para que o site de aço fique visível para você. Agora, pressione a tampa e gire-a no sentido anti-horário, e a tampa sairá. Remova a bateria velha. Coloque uma bateria nova e certifique-se de colocá-la na orientação correta.

É isso. Depois que a bateria for trocada, o AirTag começará a funcionar corretamente e não exibirá erros como AirTag não alcançável, mova-se para conectar.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir o AirTag inacessível, mova-se para conectar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo.

