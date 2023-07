5 maneiras de pré-condicionar a bateria Tesla para aumentar o alcance e a vida útil da bateria

Desde o início da revolução do carro elétrico, a Tesla está entre os principais fabricantes de veículos elétricos (EVs). Para que qualquer veículo elétrico tenha um desempenho ideal e dure o máximo possível, o cuidado com a bateria é crucial. Uma prática importante para melhorar a eficiência e a vida útil das baterias Tesla é precondicioná-las. Aqui, vamos explorar o pré-condicionamento da bateria, sua importância e como pré-condicionar a bateria Tesla efetivamente passo a passo.

Que tipo de bateria está em um Tesla?

Se um veículo Tesla tem uma bateria de íon de lítio ou de íon de lítio pode ser uma das primeiras coisas que você deseja saber. Devido à necessidade de baterias especiais dos veículos elétricos da Tesla, eles precisam de baterias feitas apenas para eles. Ele usa baterias de íons de lítio para suas baterias.

Nos veículos Tesla Model 3 e Model Y, uma bateria Li-Ion também permite que a bateria seja pré-condicionada, o que significa que pode ser recarregada. Perde energia quando fica muito frio e é sensível ao frio. Em outras palavras, você pré-condiciona sua bateria Tesla para que ela esteja em sua potência máxima quando você a usar abaixo dos modelos Tesla.

Tesla Model S

Tesla Modelo 3

Tesla Modelo X

Tesla Modelo Y

O que é o pré-condicionamento da bateria Tesla?

Antes de começarmos como pré-condicionar a bateria Tesla, é importante saber um pouco sobre o pré-condicionamento. Bem, o gerenciamento ativo da temperatura e do estado de carga da bateria antes de iniciar uma viagem é chamado de pré-condicionamento da bateria em um veículo Tesla.

Embora o sistema avançado de gerenciamento de bateria da Tesla seja capaz de pré-condicionar até certo ponto, entender seu significado e benefícios é essencial para os motoristas. O desempenho da bateria é otimizado entre 20°C e 30°C, normalmente entre 68°F e 86°F para EVs.

É possível que as baterias se tornem ineficientes e menos eficientes quando expostas a temperaturas extremas, sejam elas quentes ou frias. Quando a temperatura cai abaixo de zero, as reações químicas dentro da bateria diminuem e o desempenho da bateria é prejudicado. Por outro lado, quando as temperaturas são altas, as baterias podem se degradar mais rapidamente, resultando em uma vida útil mais curta.

Quando a bateria é pré-condicionada antes de dirigir, ela é levada para a faixa de temperatura ideal, evitando assim esses problemas relacionados à temperatura. Além disso, o pré-condicionamento garante um equilíbrio ideal entre armazenamento de energia e desempenho, definindo o nível de carga da bateria para um nível ideal.

É importante pré-condicionar a bateria Tesla?

Às vezes, é necessário pré-condicionar sua bateria Tesla. Antes de iniciar o processo de carregamento, verifique se a bateria está na temperatura certa.

Quando a temperatura da bateria não é a ideal, o carro a carrega automaticamente de forma mais lenta para evitar danos.

Benefícios do pré-condicionamento da bateria

Eficiência Aprimorada : você pode garantir um desempenho ideal pré-condicionando a bateria em uma faixa de temperatura específica. Quando ocorrem condições climáticas extremas, isso aumenta a eficiência energética e aumenta o alcance. Longevidade da bateria : manter a bateria em sua faixa de temperatura ideal reduz o estresse da célula, o que prolonga a vida útil da bateria. Performance melhorada : quando a bateria é pré-condicionada, ela fornece mais energia quando necessário, resultando em melhor desempenho. Otimização de Frenagem Regenerativa : ao pré-condicionar a bateria antes de dirigir, será mais fácil atingir o máximo desempenho de frenagem regenerativa e capturar mais energia durante a desaceleração. Benefícios do Carregamento Rápido : Como as baterias pré-condicionadas podem aceitar uma taxa de carga mais alta, as estações de supercarregamento podem carregar as baterias mais rapidamente.

Dicas para um pré-condicionamento eficiente da bateria

Para que sua bateria Tesla comece o dia em sua temperatura ideal, carregue-a sempre que puder em um ambiente coberto e com clima controlado.

Você pode querer definir o Partida programada apresente alguns minutos antes do horário real de partida para garantir que as baterias e as cabines estejam preparadas para sua partida.

Deve evitar estacionar o seu Tesla em temperaturas extremas durante longos períodos de tempo. Para pré-condicionar a bateria e manter os controles climáticos ligados, use Modo Cachorro ou Modo acampamento .

Certifique-se de que está a utilizar as funcionalidades e melhorias mais recentes de gestão da bateria, atualizando regularmente o software do seu Tesla.

Como pré-condicionar a bateria Tesla para aumentar o alcance e a vida útil da bateria

Para pré-condicionar a bateria do seu Tesla de forma eficaz, vamos explorar o processo passo a passo abaixo para saber como pré-condicionar a bateria do Tesla:

1. Use Partida Programada

Você pode definir um horário de partida específico em veículos Tesla usando o recurso “Partida programada”. Antes de entrar no carro, a bateria e o habitáculo serão automaticamente pré-condicionados à temperatura desejada. Para usar este recurso:

Vá para Controles > Carregando > Partida programada no seu ecrã táctil Tesla.

Em seguida, toque em configurações e ligar Pré-condicionamento.

Também é possível configurar o carregamento agendado no aplicativo Tesla. Clique em Horário > Partida . Escolha o horário de partida e ative a Pré-condição.

2. Controles climáticos

Uma bateria Tesla também pode ser pré-condicionada manualmente usando o sistema de controle climático. Se você ligar o sistema A/C ou selecionar Defrost Car, o veículo descongelará automaticamente. Em ambos os casos, a bateria será pré-condicionada.

Quando não está no carro, pode fazê-lo remotamente através da aplicação Tesla.

Na tela sensível ao toque, toque na temperatura do visor para ligar o sistema de controle climático. Se você não estiver no carro, pode ativar os controles de climatização acessando Clima > Ligado no aplicativo Tesla.

Você pode ativar o modo Degelo acessando Clima > Deslize para cima > Descongelar carro. O pré-condicionamento da bateria começará com qualquer um destes configurações – Climatização ou Descongelamento do Carro.

Assim que o processo de pré-condicionamento estiver concluído, você poderá aproveitar todos os benefícios que uma bateria quente oferece, incluindo melhor desempenho, maior alcance e carregamento mais rápido.

3. Pré-condição antes da sobrealimentação

As estações de supercarregamento são locais convenientes para recarregar sua bateria Tesla rapidamente. Além disso, é vantajoso pré-condicionar a bateria antes de chegar ao Supercharger para acelerar o processo de carregamento. Para fazer isso:

Para definir seu destino, incluindo uma parada de Supercharger ao longo do caminho, use o Navegar recurso em sua tela sensível ao toque Tesla.

Quando o veículo atingir um Supercharger, a bateria será pré-condicionada automaticamente, resultando em tempos de carregamento mais rápidos.

4. Pré-condicionamento em clima extremo

Durante o verão ou inverno extremo, o pré-condicionamento torna-se ainda mais importante. Se quiser garantir que a bateria do seu Tesla está em condições ideais antes de dirigir, você deve:

Para definir a temperatura da cabine antes de entrar no veículo, use o aplicativo Tesla.

Mantenha seu Tesla em uma garagem, se possível, para protegê-lo de temperaturas extremas.

5. Use o “Modo Cachorro” ou “Modo Acampamento”

No aplicativo Tesla, você pode ativar o “Modo Cachorro” ou o “Modo Acampamento” se não tiver um horário de partida específico, mas quiser que a cabine seja confortável para você e seus animais de estimação.

No seu smartphone, abra a aplicação Tesla.

Clique em Clima .

Quando o carro estiver estacionado, selecione Modo Cachorro ou Modo acampamento para manter o controle do clima ligado. Dependendo da situação, isso também pré-condicionará a bateria.

Qual é a melhor hora para pré-condicionar minha bateria Tesla?

Sempre que estiver frio lá fora e antes de fazer uma viagem longa, você deve pré-condicionar sua bateria Tesla. Dessa forma, você pode ter certeza de que a bateria está totalmente aquecida e pronta para funcionar quando chegar a hora. Não é necessário pré-condicionar sua bateria Tesla se as temperaturas não forem muito frias.

Posso pré-condicionar minha bateria Tesla enquanto ela estiver conectada?

Enquanto sua bateria Tesla está conectada, você certamente pode pré-condicioná-la. Você deve aproveitar esta oportunidade. O uso desse método prolongará a vida útil da bateria, por isso é recomendado.

Devo pré-condicionar meu Tesla antes de dirigir?

Para conduzir ou carregar um Tesla, não é necessário aquecer primeiro. Quando sua bateria Tesla é aquecida (ou pré-condicionada), isso aumenta sua eficiência e economiza energia. Para aumentar a eficiência e a produtividade, você aquece o motor antes de dirigir, em vez de perder potência durante a condução.

É altamente recomendável usar esse recurso útil durante a estação fria, pois pode ajudá-lo a evitar muitos limites de carros, além de encontrar alguns recursos. Isso pode incluir carregamento rápido, saída de energia total e evitar frenagem regenerativa.

Encerrando | Como pré-condicionar a bateria Tesla

Então, isso é tudo o que temos para você sobre como pré-condicionar a bateria Tesla. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre este tópico.

