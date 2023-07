5 plataformas gratuitas para lançar o seu blog hoje

Se você está pensando em criar um blog, uma das primeiras coisas que você precisa considerar é a hospedagem do seu site. Existem várias opções disponíveis no mercado, desde hospedagem paga até a gratuita. Neste artigo, vamos nos concentrar em plataformas gratuitas de hospedagem de blogs, que são ideais para aqueles que têm um orçamento limitado.

As vantagens da hospedagem gratuita de blogs

A hospedagem gratuita oferece várias vantagens para os blogueiros iniciantes. A primeira e mais vantajosa é que é grátis. Aliás, isso é especialmente útil para aqueles que estão começando e não têm recursos financeiros para investir em hospedagem paga.

Além disso, as plataformas de hospedagem gratuita geralmente oferecem recursos básicos que são mais do que suficientes para um blog iniciante.

Essas plataformas também costumam ter uma interface amigável e oferecem suporte técnico para ajudar os usuários em qualquer problema que possam encontrar.

5 principais plataformas de hospedagem gratuita para lançar um blog

Agora, vamos apontar as cinco principais plataformas de hospedagem gratuita para lançar um blog. Essas plataformas foram selecionadas com base em sua popularidade, recursos oferecidos e facilidade de uso. Porém, lembre-se de que, embora essas plataformas sejam gratuitas, elas podem oferecer planos pagos com recursos adicionais, caso você precise de mais recursos no futuro.

1. WordPress.com

O WordPress.com é uma das plataformas de hospedagem gratuita mais populares para blogs. Pois, ele oferece uma ampla variedade de temas e plugins para personalizar seu blog de acordo com suas necessidades.



Além disso, o WordPress.com fornece um domínio personalizado gratuito na forma de “nomedoseublog.wordpress.com”. No entanto, se você estiver disposto a investir um pouco mais, o WordPress.com também oferece planos pagos com recursos adicionais, como um domínio personalizado próprio.

2. Blogger

O Blogger é outra plataforma popular para hospedagem gratuita de blogs. Ele é conhecido por sua interface simples e fácil de usar, o que o torna ideal para iniciantes.

O Blogger também oferece uma variedade de modelos de blog para escolher e permite que você personalize facilmente seu blog de acordo com suas necessidades. Além disso, o Blogger é propriedade do Google, o que significa que você terá a confiabilidade e segurança que vêm com um serviço do famoso buscador de pesquisa.

3. Wix

O Wix é uma plataforma de hospedagem gratuita que se destaca por sua facilidade de uso e recursos de design impressionantes. Em suma, ele oferece uma ampla gama de modelos de design para escolher e permite que você personalize seu blog de forma fácil e intuitiva.

Além disso, o Wix também oferece recursos avançados, como SEO integrado e integração com mídias sociais. No entanto, esteja ciente de que, com a hospedagem gratuita do Wix, você terá anúncios exibidos em seu blog.

4. Weebly

O Weebly é uma plataforma de hospedagem gratuita que é conhecida por sua facilidade de uso e recursos amigáveis ??para iniciantes. Dessa maneira, ele oferece uma ampla variedade de modelos de design para escolher e permite que você personalize seu blog de acordo com suas escolhas.

Além disso, o Weebly também oferece recursos avançados, como opções de comércio eletrônico e ferramentas de SEO. No entanto, assim como o Wix, o Weebly também exibe anúncios em blogs hospedados gratuitamente.

5. Tumblr

O Tumblr é uma plataforma de hospedagem gratuita que se destaca por sua comunidade ativa e recursos de compartilhamento social. Desse modo, é uma ótima opção para blogs mais focados em conteúdo visual, como fotografia, arte e moda.

O Tumblr oferece uma variedade de temas para personalizar seu blog e permite que você compartilhe facilmente seu conteúdo com outros usuários da rede social. No entanto, é importante notar que o Tumblr é mais adequado para blogs mais casuais. Com isso, não oferece tantos recursos avançados quanto às outras plataformas mencionadas acima.

Como criar um blog em uma plataforma de hospedagem gratuita?

Agora que você conhece as principais plataformas de hospedagem gratuita, vamos dar um passo adiante e criar seu blog em uma dessas plataformas. Siga este guia passo a passo para começar seu blog hoje mesmo:

Escolha uma plataforma de hospedagem gratuita que atenda melhor às suas necessidades;

Logo após, registre-se na plataforma selecionada, fornecendo as informações solicitadas;

Escolha um nome para o seu blog e verifique se está disponível;

Em seguida, sersonalize a aparência do seu blog selecionando um tema ou modelo de design;

Adicione conteúdo ao seu blog, como postagens, páginas e imagens;

Configure as configurações do seu blog, como idioma, SEO e integração com mídias sociais;

Compartilhe seu blog com outras pessoas e comece a construir sua audiência.

Agora que você tem todas as informações necessárias, é hora de começar seu blog e compartilhar seu conhecimento e paixão com o mundo.

Escolha uma plataforma gratuita, siga nossas dicas e comece a blogar hoje mesmo.