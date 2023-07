6 passos simples para solicitar o BPC sem burocracia; confira os documentos necessários

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito garantido pela Constituição Federal, que visa assegurar um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência ou idosas que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Para ter direito ao BPC, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais;

Ter renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente;

Estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Possuir Número de Identificação Social (NIS).

Se você se enquadra nesses critérios e deseja solicitar o BPC, conheça o passo a passo e os documentos necessários para fazer o seu pedido.

Passo a passo para solicitar o BPC

É possível solicitar o BPC de forma simples e livre de burocracias. Todo o processo pode ser feito de forma 100% online, o que gera comodidade para os usuários. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo Meu INSS e faça o seu cadastro ou login; Na página inicial, clique em “Agendamentos/Solicitações” e depois em “Novo requerimento”; Depois, digite “BPC” na barra de pesquisa e selecione a opção “Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” ou “Benefício Assistencial ao Idoso”, conforme o seu caso; Em seguida, preencha os dados solicitados e anexe os documentos necessários; Por fim, confira as informações e conclua o requerimento; Acompanhe o andamento do seu pedido pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentos necessários para a solicitação

Antes de solicitar o BPC, é importante reunir todos os documentos necessários para o requerimento. Assim, ficará mais fácil o benefício ser aprovado, uma vez que a solicitação contará com a documentação completa. Confira quais são:

Documento de identificação oficial com foto e número do CPF do requerente;

Documento dos membros da família;

Comprovante de residência atualizado;

Laudo médico que ateste a deficiência, se for o caso;

Declaração de renda familiar, se não houver comprovante formal;

Outros documentos que comprovem a situação de vulnerabilidade social.

É importante lembrar que os documentos devem estar legíveis, sem rasuras ou cortes. Além disso, eles devem ser enviados em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 5 MB cada.

Beneficiários do BPC têm direito ao crédito consignado



O BPC garante a renda de um salário mínimo mensal para os idosos e pessoas com deficiência que não possuem forma de gerar a sua subsistência. Mas, além do benefício mensal, o beneficiário também pode ter acesso a crédito facilitado, por meio do empréstimo consignado.

O empréstimo do BPC é uma forma de crédito pessoal que tem como garantia o benefício assistencial. Isso significa que o banco tem a segurança de receber o pagamento das parcelas, pois elas são deduzidas automaticamente do valor mensal do benefício.

Assim, por conta dessa garantia, o empréstimo do BPC tem algumas vantagens em relação a outras modalidades de crédito, como:

Taxas de juros mais baixas;

Prazos mais longos;

Facilidade de aprovação;

Não consulta ao SPC ou Serasa.

De acordo com a lei, os beneficiários do BPC podem contar com a margem consignável de 35%, onde 30% são destinados ao empréstimo e 5% são para o cartão de crédito consignado. Além disso, é possível parcelar em até 84 vezes com desconto em folha.

Para ter direito, o titular precisa receber o benefício há mais de 90 dias e não ter débitos ou pendências financeiras no CPF. Ademais, a solicitação deve ser feita em uma instituição financeira que ofereça o serviço para este grupo específico.