7 maneiras de corrigir o AOL Mail que não está funcionando no Android e iOS [2023]

Muitas pessoas em todo o mundo usam o correio da AOL para enviar e receber correspondência. O que diferencia este aplicativo de e-mail da concorrência são os recursos como notícias e previsão do tempo. Você pode enviar e receber e-mails no aplicativo e também obter as últimas notícias e boletins meteorológicos na ponta dos dedos com este aplicativo.

O AOL Mail tem uma base de usuários leal de usuários em dispositivos Android e iOS, mas problemas como o AOL Mail não funcionando podem prejudicar a experiência saudável dos usuários. Se você está procurando métodos para ajudar a corrigir esses problemas no AOL Mail, este artigo será o seu salvador. Listamos todas as maneiras de corrigir o AOL Mail não funcionando no Android e iOS.

Por que o AOL Mail não está funcionando?

Se você está enfrentando problemas para usar o AOL Mail em seus dispositivos Android e iOS, pode ser devido aos seguintes motivos:

A conectividade ruim com a Internet pode causar esses problemas com o aplicativo AOL Mail.

Bugs e falhas no telefone e no aplicativo também podem causar problemas com o AOL Mail.

Você pode enfrentar esse problema se o aplicativo AOL Mail estiver desatualizado.

Outro motivo que pode estar causando esse problema é o cache e os dados corrompidos.

Arquivos de instalação corrompidos também podem fazer com que o AOL Mail não funcione corretamente.

Firmware de dispositivo desatualizado também é um possível motivo para enfrentar esse problema.

Se as configurações do aplicativo estiverem mal definidas, isso também pode causar problemas como este.

Maneiras de corrigir o AOL Mail que não está funcionando no Android e no iOS

Agora que você sabe o que está causando esse problema com o AOL Mail, vamos discutir todas as maneiras de corrigi-lo sem perder tempo:

Reinicie o AOL Mail e o dispositivo

Você pode enfrentar esse problema quando houver alguma falha técnica em seu aplicativo ou telefone. Se você ainda não fez isso, tente reiniciar o aplicativo AOL Mail. Depois que o aplicativo AOL Mail for reiniciado, verifique se está funcionando.

Se reiniciar o e-mail AOL não ajudar, tente reiniciar o telefone. Isso eliminará todos os bugs do seu dispositivo. Inicie o aplicativo AOL Mail depois que o telefone ligar e veja se você enfrenta o erro.

Solucionar problemas da sua Internet

O aplicativo AOL Mail requer conectividade com a Internet para funcionar corretamente e, quando sua internet está lenta e instável, você pode enfrentar problemas com o aplicativo AOL Mail. Você deve solucionar problemas de sua internet para usar o AOL Mail em seu dispositivo Android ou iOS-

Primeiro, desligue seus dados móveis. Uma vez desligado, ligue-o após alguns segundos.

Ativar o modo avião é a solução completa para todos os seus problemas de internet. Ative o modo avião no seu dispositivo e desligue-o após alguns segundos.

Se as duas etapas acima não resolverem o problema da Internet, você poderá se conectar a uma rede Wi-Fi. Se o seu telefone já estiver conectado ao Wi-Fi, você pode tentar se conectar a outra rede ou mudar para dados móveis (se aplicável).

Outro motivo comum para enfrentar esse problema pode ser o AOL Mail desatualizado. Você pode tentar atualizar o aplicativo para a versão mais recente para corrigir o problema de não funcionamento do AOL Mail.

No Android

Para atualizar o aplicativo AOL Mail no seu telefone Android, siga as etapas abaixo:

Abra o Loja de jogos no seu Android

Toque na opção de pesquisa e procure por AOL .

Toque no Atualizar botão ao lado AOL aplicativo para atualizá-lo.

Observação- Se você não encontrar o Atualizar botão ao lado do aplicativo AOL, o aplicativo já está sendo executado na versão mais recente.

No iOS

Se você estiver usando iPhone ou iPad, siga as etapas abaixo para atualizar o aplicativo AOL Mail nele-

Abra o Loja de aplicativos no seu iPhone ou iPad.

Toque no Perfil ícone na App Store.

Debaixo de Atualizações Disponíveis seção, você verá todas as atualizações pendentes.

Procurar AOL aqui, e se você encontrá-lo, toque no Atualizar botão ao lado dele para atualizar o aplicativo.

Se o AOL Mail não estiver funcionando no seu dispositivo Android ou iOS, também pode ser devido ao firmware do dispositivo desatualizado. Atualize o firmware do dispositivo para a versão mais recente para corrigir esse problema.

No Android

Abaixo estão as etapas para atualizar seu telefone Android para a versão mais recente-

Abra o Configurações aplicativo.

Role para baixo até a parte inferior da Configurações e toque em Atualização de software .

Agora, toque em Baixar e instalar .

Você verá a atualização disponível aqui.

Se alguma atualização for encontrada, toque em Download para baixar a atualização.

Depois que a atualização for baixada, instale-a no seu telefone.

No iOS

Se você tiver um dispositivo iOS, siga as etapas abaixo para atualizar seu firmware-

Vá para o Configurações aplicativo em seu dispositivo iOS.

Selecione os Em geral opção.

Agora, toque em Atualização de software .

Você verá todas as atualizações, se disponíveis. Se várias atualizações estiverem disponíveis, selecione a atualização que deseja instalar em seu dispositivo.

Toque em Baixar e instalar para instalar a atualização.

Limpar Cache do AOL Mail

Outro motivo comum para enfrentar esse problema com o AOL Mail pode ser um cache corrompido. Tente limpar o cache do AOL Mail para corrigir esse problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

No Android

Você pode limpar o cache do AOL Mail no seu dispositivo Android seguindo as etapas abaixo:

Abra a gaveta de aplicativos e pressione longamente o Correio AOL ícone do aplicativo.

Agora, toque no Informações do aplicativo ícone.

Na tela Informações do aplicativo, toque no Armazenar opção.

Na parte inferior da tela, toque no botão Limpar cache botão para limpar o cache do aplicativo.

No iOS

O iOS não oferece a opção de limpar o cache de aplicativos. Se você acha que o problema no AOL Mail é devido ao cache corrompido, será necessário reinstalar o aplicativo no seu iPhone ou iPad.

Faça login novamente em sua conta AOL

O problema também pode ocorrer devido a configurações de conta mal definidas. Você pode tentar sair da sua conta AOL no aplicativo AOL Mail e, em seguida, fazer login novamente.

No Android

Para fazer login no aplicativo AOL Mail, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações aplicativo.

Aqui, toque no Contas e Backup opção.

Agora, toque no Gerenciar conta opção.

Toque no Correio AOL conta da lista.

Agora, toque em Remover conta e confirme a remoção de sua conta AOL.

No iOS

Abaixo estão as etapas para fazer login no aplicativo AOL Mail no seu dispositivo iOS-

Abra o Configurações aplicativo no seu iPhone/iPad.

Agora, toque em Correspondência e depois contas .

Aqui, toque em AOL .

Selecione os Deletar conta opção.

Toque em Excluir do meu iPhone para excluir a conta.

Feito isso, abra o aplicativo AOL Mail novamente.

Agora você terá a opção de entrar em sua conta AOL Mail.

Reinstale o aplicativo AOL Mail

Se o problema ainda não foi corrigido e você ainda não consegue usar o aplicativo AOL Mail, tente reinstalar o aplicativo AOL Mail. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

No Android

Abaixo estão as etapas para reinstalar o aplicativo AOL Mail em seu telefone e tablet Android.

Toque e segure o Correio AOL ícone e, em seguida, toque em Desinstalar .

Você receberá um prompt de confirmação; toque em OK para confirmar a desinstalação do aplicativo.

Agora, abra o Loja de jogos .

Aqui procure por AOL .

Toque no Instalar botão ao lado AOL para instalar o aplicativo.

Depois que o aplicativo estiver instalado, abra-o em seu telefone e faça login em sua conta.

No iOS

Abaixo estão as etapas para reinstalar o aplicativo AOL Mail no seu iPhone e iPad-

Toque e segure o AOL Correspondência ícone do aplicativo e toque em Excluir .

Agora, toque em Excluir novamente para confirmar a desinstalação do aplicativo do seu dispositivo iOS.

Toque em Loja de aplicativos para abri-lo.

Aqui, toque no Procurar ícone no canto inferior direito.

Procure o AOL app aqui e abri-lo.

Agora, toque no Pegar botão e o aplicativo será instalado no seu dispositivo.

Abra o AOL Correspondência aplicativo em seu dispositivo.

Você será solicitado a entrar em sua conta AOL no aplicativo.

Conclusão

Se você está tendo problemas com AOL Mail no seu dispositivo Android ou iOS, oferecemos um guia passo a passo sobre como corrigi-lo. Siga estas instruções e, se o problema persistir, informe-nos deixando um comentário abaixo.

