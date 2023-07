7 maneiras de corrigir o Apple AirTag não conectando ou emparelhando (2023)

Seu AirTag não está se conectando ao seu iPhone, iPad ou outro dispositivo? AirTag é um dispositivo de rastreamento e um produto salva-vidas da Apple que ajuda os usuários a localizar objetos pessoais como chaves, bolsas, veículos, dispositivos eletrônicos, etc., usando seus dispositivos iOS.

Mas se você está tentando conectá-lo pela primeira vez, certamente isso irá incomodá-lo, pois você precisa ativar os diferentes recursos do seu dispositivo, como Bluetooth, Wi-Fi, serviços de localização, etc., para estabelecer uma conexão.

Muitos usuários também encontram erros ao conectar AirTag com seus dispositivos; se você for um desses usuários, este guia é para você. Aqui, vamos orientá-lo sobre como corrigir AirTag não conectando o problema sem esforço.

Corrigir problema de conexão ou emparelhamento do Apple AirTag

Pode haver vários motivos por trás desse problema, como falta de permissão, integridade da bateria, etc. Abaixo estão algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema de conexão do AirTag.

1. Desligue o Bluetooth e volte a ligá-lo

A primeira coisa que você deve fazer para corrigir o problema de não conexão do AirTag é desligar o Bluetooth e ligá-lo novamente, pois ajuda a estabelecer uma conexão estável.

Para fazer isso, siga estas etapas:

Primeiro, abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo iOS.

Em seguida, toque no Bluetooth opção e desligue-a.

Depois disso, você precisa esperar alguns segundos e ligar o Bluetooth.

2. Verifique sua conexão com a Internet

Você deve estar conectado a uma conexão WiFi ou Internet estável; caso contrário, você não conseguirá se conectar ao AirTag.

Você pode abrir o navegador Safari e navegar para qualquer site de medição de velocidade da Internet, como Fast.com ou SpeedTest para verificar a velocidade da sua internet.

Você terá que aumentar a velocidade da sua internet. Você pode atualizar seu plano de internet ou mudar para uma área onde a internet é estável. Se você estiver enfrentando problemas com os dados móveis, ative

3. Ative o Find My

Outra coisa essencial para conectar o AirTag é o “Find My”. Você deve ativá-lo para corrigir o problema de não conexão do AirTag.

Esse recurso está disponível em Configurações e este é o guia passo a passo para ativá-lo:

Primeiro, abra Configurações .

Em seguida, toque no seu nome.

Depois disso, clique no botão Encontre o meu opção na parte superior.

Finalmente, ative a alternância para Encontre o meu [device], Encontre minha redee Enviar último local.

4. Desative e reative os serviços de localização

Você também deve ativar os Serviços de Localização no seu dispositivo iOS para conectar o AirTag. Se você estiver enfrentando esse problema, desligar os Serviços de Localização e ligá-los novamente depois de algum tempo será uma opção melhor. Para fazer isso, você precisa seguir estas etapas:

Primeiro, abra Configurações .

Em seguida, role para baixo e clique em Privacidade .

Ele vai te mostrar o Serviços de localização opção no topo; toque nele.

Em seguida, basta ativar a alternância para ativar a alternância ao lado de Serviços de localização.

5. Ative a autenticação de dois fatores

Agora é obrigatório habilitar o 2FA para estabelecer uma conexão com seus AirTags. Portanto, se ainda não o ativou, deve fazê-lo agora seguindo estes passos simples:

Primeiro, você precisa abrir o Configurações aplicativo em seu dispositivo iOS.

Em seguida, toque em seu Nome .

Depois disso, clique em Senha e Segurança .

Em seguida, toque no Ativar a autenticação de dois fatores opção.

Depois disso, clique em Continuar .

Em seguida, você precisa escolher o país em que reside e adicionar o número de telefone.

Existem duas opções de verificação, uma é por mensagem de texto e outra por chamada de voz; selecione o que você deseja e clique no botão Avançar no canto superior direito.

Digite o código de seis dígitos recebido em seu número de telefone na próxima tela.

Em seguida, você deve inserir a senha da sua conta e fazer login.

Por fim, a autenticação de dois fatores será ativada e você poderá se conectar ao AirTag.

Redefinir o AirTag também deve ajudar a corrigir o problema. Mas o principal problema é que não há botão disponível nas AirTags para fazer isso. No entanto, você ainda pode redefini-lo seguindo um método alternativo.

Primeiro, você precisa abrir o AirTag, então coloque dois dedos em ambos os lados do logotipo da Apple e gire a tampa no sentido anti-horário.

Em seguida, remova cuidadosamente a tampa e a bateria.

Depois disso, você precisa inserir a bateria novamente na mesma direção em que estava anteriormente.

Então, você precisa pressioná-lo para baixo até que faça um som.

Após o som, remova a bateria, coloque-a de volta e pressione-a para baixo.

Você precisa fazer as mesmas etapas quatro vezes.

Depois disso, ele emitirá um som diferente quando você fizer isso novamente, o que significa que o AirTag está redefinido e pronto para emparelhar novamente.

Agora, coloque a bateria e a tampa e gire no sentido horário com os dois dedos para fechá-la.

Seu AirTag deve ter bateria suficiente para se conectar ao seu iPhone ou iPad. Se a bateria do seu AirTag estiver fraca ou esgotada, você terá que substituí-la.

Estas são as etapas para verificar a integridade da bateria do AirTag:

Primeiro, abra o Encontre o meu aplicativo.

Então, você precisa ir para o Unid seção.

Depois disso, clique no nome do AirTag, e a saúde da bateria será mostrada abaixo dele.

Siga estas etapas para substituir a bateria:

Primeiro, pressione e segure a parte de trás com os dois dedos e gire-o no sentido anti-horário.

Em seguida, retire os dedos e a tampa sairá.

Agora, remova a bateria.

Em seguida, insira a nova bateria com o lado positivo voltado para fora e ela emitirá um som.

Depois disso, você deve colocar a tampa novamente e girá-la no sentido horário para fechá-la.

Conclusão

Estes foram os sete métodos para corrigir o problema de não conexão do AirTag. Esperamos que essas etapas ajudem você a resolver o problema e a conectar seu AirTag. Se você ainda precisar de ajuda com alguma coisa, por favor me avise nos comentários abaixo.

