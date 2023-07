7 maneiras de corrigir o preenchimento generativo que não está funcionando ou aparecendo no Photoshop

A Adobe está sempre desenvolvendo ótimos recursos para tornar a criatividade melhor para os designers. Todos sabemos que o Adobe Photoshop Beta é um ótimo aplicativo que fornece aos usuários ótimas ferramentas para editar fotos e criar ótimas imagens nelas. Há muitas tarefas que podem ser executadas no Adobe Photoshop Beta. Os usuários estão sempre tentando aprender as ferramentas e o uso do aplicativo Photoshop.

Existem muitos aplicativos desenvolvidos e fornecidos pela empresa Adobe para os usuários. Alguns são Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, etc. Adobe Photoshop Beta é um dos ótimos aplicativos que vem com recursos interessantes. Um deles é o Preenchimento Gerativo. O preenchimento generativo é um novo recurso que ajuda os designers a adicionar cores AI por meio das quais podem corrigir as imagens.

É um recurso muito bom que explicaremos a você. No entanto, os usuários que baixaram o Adobe Photoshop relatam que o preenchimento generativo não está aparecendo. Neste guia, explicaremos como você pode resolver seus problemas. Além disso, explicaremos os motivos pelos quais você pode estar enfrentando o problema. Vamos começar com ele.

Por que o preenchimento generativo não aparece no Photoshop Beta?

O preenchimento generativo é um novo recurso de IA adicionado ao Photoshop para tornar as coisas interessantes para os usuários. Com a ajuda do Generative Fill, os usuários podem adicionar conteúdo de acordo com suas necessidades na imagem. Se houver qualquer pessoa, objeto, etc., na imagem, você pode adicionar cores AI personalizadas ou cenas em uma determinada área selecionada.

Ao usar o Preenchimento Generativo, o designer poderá fazer ótimas fotos. Além disso, os usuários podem corrigir facilmente alguns dos principais problemas de imagem por meio dele. Alguns usuários relataram que o preenchimento generativo não está aparecendo no Photoshop Beta. Os usuários não conseguem entender por que enfrentam esses problemas no aplicativo.

Um dos principais motivos pelos quais você pode estar enfrentando o problema é a versão desatualizada do Photoshop Beta. Além disso, há chances de que o preenchimento generativo não apareça devido a alguns problemas de conectividade com a Internet. Além disso, há chances de que a idade não esteja definida na conta do Behance, portanto, não está aparecendo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso; listaremos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema.

Corrigir preenchimento generativo não funcionando ou aparecendo no Photoshop

Muitos usuários estão enfrentando o problema do Generative Fill não aparecer no Photoshop Beta. Eles agora estão procurando uma solução através da qual possam resolver o problema. Vamos listar as etapas abaixo que você pode seguir para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Área selecionada muito grande

Se a opção Preenchimento generativo não estiver disponível no Photoshop Beta, há chances de você ter selecionado uma área muito grande. O Preenchimento Generativo ainda está em fase de testes, por isso é importante que os usuários o entendam e escolham a área com sabedoria. Portanto, se você for usar o preenchimento generativo, certifique-se de verificar a área selecionada. Além disso, você pode verificar selecionando pequenas áreas.

Confira a seleção

Os usuários que tentarem usar o preenchimento generativo devem garantir que selecionaram a área de seleção corretamente e a fecharam. Se você selecionou a área, mas não a fechou, o problema provavelmente ocorrerá. Portanto, certifique-se de verificar a área que você selecionou.

Verifique a qualidade da imagem

O preenchimento generativo funcionará corretamente apenas se a imagem for de boa qualidade e alta. Você deve verificar a qualidade da imagem se estiver tentando usar o preenchimento generativo nela. Existem muitos usuários que tentaram usar o Preenchimento Generativo, mas estavam fazendo a imagem com baixa qualidade, devido ao qual o recurso não estava funcionando. Portanto, sugerimos que você tente fazer isso com alta qualidade de imagem.

Verifique a conexão com a Internet

O Generative Fill funcionará corretamente se a conexão com a Internet à qual você está conectado estiver funcionando corretamente e estável. Se a conexão com a Internet à qual você está conectado não estiver funcionando corretamente e estável, você não poderá usar o Preenchimento Generativo corretamente. Sugerimos que verifique a ligação à Internet da rede à qual está ligado. Além disso, você pode usar o testador de velocidade da Internet para testar a conexão com a Internet à qual está conectado.

Os usuários que não atualizaram o aplicativo Adobe Photoshop Beta para sua versão mais recente provavelmente enfrentarão o problema de não aparecer. Sugerimos que os usuários tentem verificar as atualizações do Photoshop Beta. Se houver atualizações disponíveis, baixe-as o mais rápido possível.

Reinstale o aplicativo Photoshop Beta

Se você ainda estiver enfrentando os mesmos problemas mesmo depois de implementar as etapas acima, sugerimos que você reinstale o aplicativo Photoshop Beta. Há chances de que o aplicativo Photoshop Beta não esteja funcionando corretamente devido a alguns problemas de arquivo que podem ser afetados por vírus ou outra coisa. Portanto, sugerimos que você reinstale o aplicativo Photoshop Beta e tente usar o preenchimento generativo.

Adicione a idade no Behance

Muitos usuários relataram que o problema estava acontecendo devido à questão da data de nascimento no Behance. Existem muitos usuários que fizeram logon com sua Adobe ID no Behance sem adicionar sua data de nascimento. Sugerimos que você adicione a idade no Behance para obter os recursos disponíveis exclusivamente para usuários com 18 anos ou mais. Sugerimos que você verifique se a idade no Behance foi adicionada ou não. Se a data de nascimento não for adicionada, certifique-se de adicioná-la. Após isso, verifique se o Generative Fill está funcionando ou não.

Empacotando

Muitos usuários estão enfrentando problemas porque o O preenchimento generativo não está aparecendo. O problema pode estar ocorrendo por vários motivos, que já adicionamos no artigo. No entanto, os usuários ficaram confusos sobre como corrigir esse problema em seus dispositivos.

É porque existem apenas alguns guias disponíveis que podem ajudá-lo a resolver o problema. Portanto, adicionamos as soluções pelas quais você pode resolver o problema facilmente. Certifique-se de implementar a solução como está escrita. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

