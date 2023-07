8 maneiras de corrigir o erro System_Application_Force_Next_0007

System_Application_Force_Next_0007 é um erro de sistema encontrado recentemente por usuários em seus PCs com Windows. Se você está enfrentando esse problema, isso significa que há algo errado com o aplicativo ou com o Windows. Essa mensagem de erro pode interromper seu fluxo de trabalho, impedir que você inicie o aplicativo ou causar problemas como falhas e atrasos no sistema. Nós o guiaremos com as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o erro System_Application_Force_Next_0007.

Quais são as causas do erro System_Application_Force_Next_0007?

Se você está enfrentando o erro System_Application_Force_Next_0007 no seu PC, pode ser devido aos seguintes motivos:

Esse problema pode ser encontrado quando você está executando uma versão mais antiga do Windows em seu PC. Simplificando, você pode encontrar esse problema quando tiver uma atualização pendente do Windows.

Outro motivo para enfrentar esse problema são os drivers de PC desatualizados.

Você também pode enfrentar o problema se o vírus/malware infectar seu sistema.

Arquivos de sistema corrompidos também podem causar esse problema no Windows PC.

Software conflitante no seu PC é outro motivo que pode causar esse problema.

Você também pode enfrentar esse problema devido a bugs e falhas temporárias em seu sistema.

Outro motivo comum que pode estar causando esse problema são as alterações no sistema. Pode ser qualquer coisa, desde alterar as configurações do sistema até atualizar o Windows, que pode levar a esse problema.

Maneiras de corrigir o erro System_Application_Force_Next_0007

Pode haver vários motivos por trás do erro System_Application_Force_Next_0007. Abaixo estão as etapas que você pode seguir para corrigir esse problema-

Reinicie o PC

Antes de começar com as outras etapas de solução de problemas listadas neste artigo, tente reiniciar o computador. Se o erro System_Application_Force_Next_0007 estiver sendo causado devido a bugs e falhas técnicas, uma simples reinicialização deve ajudar a corrigir o problema. No entanto, se você ainda encontrar o problema após a reinicialização, tente a próxima etapa mencionada neste artigo.

Este erro pode ser encontrado devido a uma atualização pendente do Windows. Atualizar o Windows para a versão mais recente deve ajudar a corrigi-lo. As etapas abaixo devem ajudá-lo a atualizar o Windows para a versão mais recente-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Configurações aplicativo.

Clique no atualização do Windows opção na barra lateral esquerda.

Clique Verifique se há atualizações no lado direito para procurar atualizações.

Depois que todas as atualizações estiverem listadas, baixe-as e instale-as.

Isso não apenas atualizará o Windows, mas também atualize os drivers no seu PC.

Executar verificação SFC

O SFC pode ser usado para verificar arquivos corrompidos e corrigi-los. Se o problema for causado por arquivos corrompidos, executar a verificação SFC deve corrigir o problema. Veja como você pode executar a varredura SFC em seu PC-

aperte o janelas tecla em seu teclado e digite CMD .

Selecione Prompt de comando de Menu Iniciar e clique Executar como Administradores .

Agora você pode executar a varredura SFC executando o comando fornecido abaixo no prompt de comando-

Aguarde até que o processo termine e reinicie o seu PC.

Executar verificação DISM

Se executar a varredura SFC não for útil, você terá que executar a varredura DISM em seu sistema. Dada a seguir estão as etapas para fazê-lo-

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir o Caixa de Diálogo Executar .

Tipo CMD e pressione Ctrl + Shift + Esc para executar o prompt de comando com privilégios administrativos.

Agora, execute os seguintes comandos, um por um- DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth



Depois de concluir os comandos acima, reinicie o seu PC.

Escaneie seu PC em busca de vírus

Você também pode encontrar o System_Application_Force_Next_0007 erro devido à infecção por vírus/malware no seu PC. Se você usar qualquer antivírus de terceiros, precisará usá-lo para verificar se há vírus no seu PC. Se você não tiver nenhum antivírus de terceiros, execute a verificação de segurança do Windows.

Clique no Começar ícone na barra de tarefas inferior para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar tipo Segurança do Windows e pressione Digitar para abri-lo.

Na tela principal de Segurança do Windows, clique em Proteção contra vírus e ameaças opção.

Aqui, clique em Opções de digitalização .

De todas as opções que você vê aqui, selecione Varredura completa e depois clique no Escaneie agora botão.

Isso executará a verificação de segurança do Windows e corrigirá todos os problemas causados ​​por vírus.

Reinstale o aplicativo com o problema

Se você está enfrentando esse problema com um aplicativo específico ou depois de instalar um aplicativo, provavelmente essa é a causa do problema. Reinstale o aplicativo que você acha que está causando o problema e veja se o erro ainda é encontrado. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo:

Abra o Caixa de Diálogo Executar através de Windows + R atalho de teclado.

Na caixa de diálogo Executar, digite Ao controle e clique em OK .

Debaixo de Programas seção, clique em Desinstalar um programa opção.

Você verá todo o software instalado no seu PC.

Clique no software que está causando o problema e clique em Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do aplicativo e siga as instruções na tela.

Assim que o software estiver instalado, reinicie o seu PC para limpar os arquivos residuais.

Agora, execute a configuração novamente e instale o aplicativo no seu PC.

Executar restauração do sistema

Se você começou a enfrentar o erro System_Application_Force_Next_0007 depois de fazer algumas alterações no seu PC, como instalar uma atualização, atualizar os drivers, reinstalar os drivers, etc., tente executar uma restauração do sistema. Ao executar uma restauração do sistema, seu PC será revertido para um determinado horário e todas as alterações feitas serão desfeitas.

Para continuar com este método, você deve ter um ponto de restauração criado antes que a alteração no sistema seja feita. Você pode seguir nosso guia para executar a restauração do sistema no Windows. Após realizar a restauração do sistema, todos os aplicativos que você instalou e as alterações após a criação do ponto de restauração serão desfeitos. Agora você não deve mais enfrentar esse problema no seu PC.

Redefinir seu PC

Se você seguiu todas as etapas acima e ainda está enfrentando esse problema, reinicie o seu PC. Este é o último recurso com o qual você deve continuar e só deve redefinir seu PC se tiver tentado todos os métodos mencionados neste artigo. Antes de prosseguir com a reinicialização do seu PC, faça um backup de tudo no seu PC. A redefinição de fábrica limpará todas as configurações, removerá aplicativos e excluirá todos os dados, por isso é importante ter um backup de seus dados. Você pode seguir nosso guia para redefinir de fábrica seu PC com Windows.

Conclusão

O problema deve ser resolvido agora. Se você seguiu as etapas acima corretamente, não deve enfrentar o erro System_Application_Force_Next_0007. Se o problema persistir, você deve tentar entrar em contato com o suporte ao cliente do seu dispositivo ou Suporte ao cliente da Microsoft.

