8 maneiras de corrigir o travamento do BetterDiscord em problemas de inicialização (2023)

O BetterDiscord pode personalizar os servidores do Discord de maneira atraente e exclusiva, tornando o Discord mais divertido do que nunca. Muitos usuários começaram a enfrentar problemas de travamento com o BetterDiscord. Felizmente, corrigir a falha do BetterDiscord pode ser fácil se seguirmos as etapas corretas.

Normalmente, a falha do BetterDiscord é causada por um plug-in defeituoso ou devido a algum bug. O BetterDiscord, nesse caso, para de funcionar até que o plug-in seja atualizado ou removido, e você verá uma mensagem na tela dizendo: ‘BetterDiscord desativou-se automaticamente temporariamente. Tente remover todos os seus plugins e reinicie o Discord.‘

Às vezes, a razão por trás do problema de travamento do BetterDiscord pode ser mais do que plugins e bugs defeituosos. Esses problemas podem variar de falta de espaço em disco a uma versão desatualizada do sistema operacional.

Consertar travamento do BetterDiscord em problemas de inicialização 2023

Abaixo estão todas as maneiras de ajudar a corrigir o problema de travamento do BetterDiscord.

Reiniciando seu dispositivo

Isso soa como o método mais fácil possível, mas às vezes é negligenciado a um custo elevado. Bugs temporários geralmente podem causar problemas como este com o BetterDiscord. Tente reiniciar o dispositivo, o que eliminará todos os bugs no BetterDiscord e corrigirá o problema de travamento.

Reiniciar discórdia

Se reiniciar o dispositivo não resolver o problema, tente reiniciar o Discord. Isso pode ser feito através das etapas fornecidas abaixo-

Imprensa Ctrl + Shift + Esc para iniciar o Gerenciador de Tarefas em seu PC.

Debaixo de Processos guia, clique em Discórdia e depois Finalizar tarefa para fechar o Discord.

Da mesma forma, feche todos os processos relacionados ao Discord.

Excluir plug-ins defeituosos

Esse problema pode ocorrer devido a plug-ins defeituosos. Você pode ir para a pasta BetterDiscord e deletar todos os plugins defeituosos; isso deve corrigir o problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa as janelas chave para abrir o Menu Iniciar no seu PC. Simplesmente digite %dados do aplicativo% e pressione Digitar .

Isso abrirá o Roaming pasta. Procure o BetterDiscord pasta e clique duas vezes nela para abri-la.

Entre todas as pastas aqui, procure o Plugins pasta e abra-a. Antes de continuar, sugerimos que você copie o Plugins pasta e salve-o em outro lugar se precisar dele mais tarde.

Você deve excluir os plug-ins da biblioteca, como OBDFBD e ZeresPluginLibraryName .

Se houver alguns plug-ins aqui, você poderá excluí-los todos.

Veja se isso corrige o problema ou não. Se você enfrentar outros problemas com o BetterDiscord após excluir os plug-ins, poderá substituir o Plugins pasta com a que você copiou anteriormente.

Consertar BetterDiscord

Você pode reparar o aplicativo BetterDiscord usando o instalador. Isso reparará os arquivos do aplicativo e corrigirá o problema de travamento. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Clique aqui link e você será direcionado para BetterDiscord Página.

Clique no Download botão para baixar o instalador.

Inicie o instalador depois de baixado.

Verifica a ‘ Aceito o contrato de licença ‘ caixa de seleção e clique no Próximo botão.

No Escolha uma ação tela, selecione o Consertar BetterDiscord opção e clique Próximo .

Agora selecione os Discórdia versão e clique em Reparar .

O processo de reparo será iniciado agora.

Assim que o processo for concluído, o aplicativo será reparado e você poderá fechar a instalação.

Reinstale o BetterDiscord

Se reparar o BetterDiscord não ajudou a resolver o problema, você deve reinstalar o aplicativo BetterDiscord. Você pode fazê-lo através das etapas abaixo-

Primeiro, baixe o instalador BetterDiscord deste local na rede Internet .

Imprensa Windows + E e clique em Transferências na barra lateral esquerda do File Explorer para ir para a pasta Downloads.

Aqui, clique duas vezes em o BetterDiscord instalador para abri-lo.

o Marque a caixa de seleção dizendo ‘ Aceito o contrato de licença ‘ e clique em Próximo .

Agora, selecione Desinstalar o BetterDiscord e depois clique em Próximo .

Agora você terá que selecionar o Discórdia versão. Feito isso, clique em Desinstalar .

Após a desinstalação do BetterDiscord, execute o instalador novamente.

Aceite o contrato de licença para continuar.

Agora, clique em Instale o BetterDiscord e depois clique em Próximo .

Selecione a versão do Discord e clique em o Instalar botão.

Isso instalará o BetterDiscord.

Verifique se você tem espaço em disco suficiente

Você deve garantir que possui espaço em disco suficiente. Se você estiver com pouco espaço em disco, isso pode causar esse problema. Você pode verificar o espaço restante em disco visitando o File Explorer. Veja se a barra sob o disco de instalação do Windows está azul ou vermelha. Se a barra estiver vermelha, a unidade está quase cheia e talvez seja necessário remover alguns dados e, se estiver azul, há espaço suficiente no disco para continuar com a próxima etapa.

Se o disco estiver vermelho, você pode limpar alguns dados indesejados para liberar espaço. Você também pode ativar o Storage Sense e limpar arquivos temporários seguindo as etapas abaixo:

Imprensa Windows + eu combinação de teclas e, em seguida, no Configurações aplicativo, clique no Armazenar opção.

Agora, ative a alternância ao lado de Sentido de armazenamento .

Na mesma tela, clique em Arquivos temporários .

Marque todos os arquivos que deseja excluir e desmarque todos os arquivos que não deseja excluir; Clique em Remover arquivos para remover os arquivos temporários.

O Windows desatualizado também pode causar esse problema com o BetterDiscord. Atualize o Windows para a versão mais recente e o problema será corrigido.

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla e clique no botão Configurações ícone.

Agora, na barra lateral esquerda, clique em Atualização do Windows.

Clique Verifique se há atualizações no painel direito para iniciar a verificação de atualização.

Clique no Baixar e instalar botão ao lado de todas as atualizações que você deseja instalar.

Após a instalação das atualizações, reinicie o seu PC.

Observação- Se você não vir nenhuma atualização disponível, isso significa que seu PC está atualizado para a versão mais recente possível.

Se as etapas desta solução de problemas em um BetterDiscord falhar completamente, a melhor coisa que você pode fazer é entrar em contato com o suporte ao cliente o mais rápido possível. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente através do endereço de e-mail mencionado abaixo-

Você também pode participar do Comunidade BetterDiscord e poste sua dúvida lá. Os membros da comunidade aqui podem ajudá-lo a resolver o problema.

Conclusão

Geralmente, o problema de travamento do BetterDiscord é causado por plugins defeituosos, então você deve removê-los. Se alguns plug-ins tiverem um histórico de causar falhas, evite instalá-los a todo custo. Você pode seguir as etapas acima para corrigir o problema de travamento do BetterDiscord. Se você achar este artigo útil, informe-nos nos comentários abaixo.

