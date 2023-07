A ação ao vivo Branca de Neve está sendo crucificada online por trocar anões por um elenco diversificado

CEO da Disney, Bob Iger há rumores de que está em busca de uma oferta para vender a empresa e podemos ter uma pista de por que isso está acontecendo. Os sinais de que a empresa multibilionária está perdendo poder estão se tornando mais evidentes a cada minuto. Uma das principais questões que as pessoas parecem apontar ultimamente é a agenda liberal que muitos desses programas têm. Os fãs deixaram bem claro que não estavam felizes com as contratações de diversidade que ocorrem em Disney mas os estúdios não ouviram os desejos do povo. Eles continuam fazendo esse tipo de contratação e prejudicam completamente os fãs. O último desses movimentos veio da nova ação ao vivo Branca de Neve Produção. Onde os produtores decidiram se livrar completamente do sete anões.

Em uma imagem que está circulando sobre o filme, parece haver apenas um anão no grupo de sete. Em vez de mais pessoas pequenas, o Disney produção decidiu contratar um grupo diversificado de pessoas com alturas normais. Eles têm dois afro-americanos (um parece ser uma mulher), dois caucasianos, um latino e um anão. Isso não foi bem aceito por quase ninguém, especialmente considerando que Branca de Neve foi o primeiro filme de animação da Disney a ser indicado para o Prêmios da Academia. Os sites de notícias estão relatando esta história como o último viés da empresa, mas há um grupo importante que está sendo quase completamente ignorado.

Grupo de lutadores de Hollywood com atores anões

Se você pensar sobre isso, não há muitos atuando papéis saindo da comunidade de pessoas pequenas. Apenas um punhado deles são considerados estrelas, mas a grande maioria não está conseguindo shows regularmente. Ator Dylan Posti Apareceu em Piers Morgan: sem censura para falar sobre a injustiça de produções como Branca de Neve se livrar completamente de atores anões. A Disney parece não entender que em sua tentativa de ser inclusivo, eles também estão excluindo um importante grupo de pessoas historicamente marginalizadas dentro do indústria do entretenimento. Essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas não estão assistindo mais nenhum conteúdo da Disney, não há mais como negar isso.