A ascensão solo de Meghan Markle em Hollywood: Duquesa acredita que vai prosperar sem o príncipe Harry

Meghan Markle está supostamente se sentindo confiante sobre sua carreira solo em Hollywood, acreditando que ela se sairá melhor sem Príncipe Harry ao seu lado em meio a rumores divididos em torno dos Sussex. Recentemente, o Duquesa de Sussex ganhou as manchetes quando assinou com a renomada agência de talentos de Hollywood, William Morris Endeavor, também conhecido como WME. A agência, que já representou grandes estrelas como Dwayne Johnson, Adele e Serena Williamsagora está prestes a elevar o status de Hollywood de Meghan.

Uma fonte derramou o feijão para Bela revista, revelando a crença de Meghan de que ela alcançará maior sucesso concentrando-se em projetos de forma independente, embora reconheça o apoio inabalável de Harry. De acordo com a fonte, o acordo de Meghan com a WME é sobre se tornar um “jogador poderoso em Hollywood”, como recentemente sugerido pelo correspondente do showbiz Kinsey Schofield no GB News.

O que está acontecendo entre Meghan e o príncipe Harry? | VÍDEOMarca English

A notícia da mudança estratégica de Meghan para ingressar na WME coincidiu com os relatos de que o acordo de US $ 20 milhões com o Spotify chegou ao fim abruptamente. Além disso, seus Netflix Series, Harry & Meghannão conseguiu garantir um lugar na lista de finalistas do Emmy, aumentando as crescentes pressões e desafios de negócios que estão enfrentando atualmente para resgatar sua marca.

Há muitos rumores em torno do casal real

Em meio a rumores, o Radar Online afirmou que o casal está “se separando”, com fontes sugerindo que o príncipe Harry não se encaixa no estilo de vida de Hollywood de Meghan, enquanto ele busca “se encontrar”. No entanto, a Page Six contestou esses rumores, afirmando que os insiders rejeitaram a ideia de o casal passar um tempo separado em continentes diferentes.

Embora o futuro permaneça incerto para o casal, Meghan parece determinada a deixar sua marca em Hollywood, de olho em oportunidades maiores. Quer eles fiquem juntos ou sigam caminhos separados, Meghan está determinada a trilhar seu caminho como uma poderosa jogadora de Hollywood. Só o tempo dirá como se desenrolarão suas jornadas pessoais e profissionais.