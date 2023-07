A atriz pornô Adriana Chechik se transforma em IA depois de quebrar a coluna

Adriana Chechika estrela pornô que quebrou as costas depois de pular em um poço de espuma, está reinventando sua carreira no entretenimento adulto de uma forma sem precedentes… com a ajuda da inteligência artificial.

É isso mesmo, Adriana está colaborando com a Forever Voices AI para apresentar o “Adriana Chechik AI Companion”. Os usuários poderão ter conversas explícitas com um robô que soa idêntico a Adriana … e é personalizado de acordo com seus interesses com base em algoritmos avançados e aprendizado de máquina.



Adriana não entra no pornô há meses … você deve se lembrar, ela quebrou as costas dela na TwitchCon depois de pular em um poço de espuma que supostamente tinha menos de 2 pés de profundidade.

Conversamos com Adriana … que nos conta que ainda está se recuperando da lesão e não se considera mais fisicamente e mentalmente capaz de fazer pornô.

No entanto, ela agora está tentando mudar o jogo combinando a sensualidade do entretenimento adulto com as possibilidades ilimitadas da IA.



8/10/22

Adriana diz que sua lesão foi um alerta sobre a importância de ter uma conexão constante com seus fãs … ela diz que muitos deles estão online, alguns solitários, e esta é uma ótima maneira de manter contato.