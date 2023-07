A carreira histórica de LeBron James pode lhe render estátuas em duas cidades, diz James Worthy

Lebron James pode logo se encontrar imortalizado fora não de uma, mas de duas arenas.Lakers lenda James Worthy recentemente compartilhado com TMZ Sports sua crença de que é perfeitamente possível para James receber estátuas em ambos Cleveland e Los Angeles.

Durante uma conversa no Teqball EUA Pré-ESPY festa, as três vezes campeão da NBA discutiu o legado duradouro de LeBron em Roxo e Dourado. Worthy reconheceu que, embora dependa das realizações futuras de James, ele não esteve com o Lakers tempo suficiente para justificar uma estátua ainda.

“Pessoalmente – e acho que ele concordaria – ele não está aqui há tempo suficiente” Valioso afirmou. No entanto, ele rapidamente acrescentou: “Mas acho que sua grandeza geral, quando você tem um jogador como LeBron, que quebra o Kareem Abdul-Jabbar [all-time scoring] recorde em Los Angeles, faz isso como um Laker, então ganha um campeonato como um Laker, você não pode argumentar que ele poderia ganhar uma estátua em Los Angeles.”

Worthy também acreditava que Cleveland, ex-time de LeBron, provavelmente o homenagearia com uma estátua. Ele expressou: “Então, eu não sei sobre Miami, mas trazer um para Cleveland e Los Angeles é factível, na minha opinião.“

O impacto monumental de LeBron James torna a estátua em Cleveland inevitável

Considerando Situação de LeBron James como o maior jogador da história do cavaleiros e seu papel fundamental na liderança do time em seu primeiro campeonato, é amplamente assumido que uma estátua enfeitará Cleveland em sua homenagem.

Atualmente, a área fora do Arena dos Lakers apresenta seis estátuas que comemoram lendas do basquete, como Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, e radialista Chick Hearn. Se LeBron se juntasse a este estimado grupo, Worthy expressou que não ficaria nem um pouco surpreso.

Lebron James construiu uma carreira extraordinária, e suas contribuições para ambos Cleveland e Os anjos deixaram uma marca indelével. À medida que a especulação sobre estátuas em potencial continua, uma coisa permanece clara – a grandeza de LeBron na quadra sem dúvida lhe rendeu um lugar entre as figuras mais reverenciadas do basquete.