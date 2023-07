A casa do ator ‘Snowfall’ Damson Idris é assaltada e os suspeitos causam danos extensos

Estrela “Queda de Neve” Damson Idris ‘ a casa foi sujeita a um roubo no início deste mês … mas nos disseram que os danos que os ladrões causaram na casa superaram o que eles conseguiram em mercadorias.

Somos informados de que eles finalmente saíram com o pequeno cofre de Damson, mas a piada é deles – porque nossas fontes dizem que continha apenas cerca de $ 500 em coisas … embora não esteja totalmente claro o que estava dentro.

Além do mais, fomos informados de que os suspeitos causaram mais danos arrombando e roubando o cofre do que levaram para casa – dizendo-nos que é uma nota de US $ 2 mil para consertar o que foi preso.