A celebração mais louca do Dia da Independência: Jogar carros de um penhasco

EUé uma das ‘tradições’ mais malucas que já vimos e, sem surpresa, acontece no Estados Unidos. Em Alascadesde 2005, passaram a celebrar o 4 de julho, Dia da Independência Americanajogando carros de um penhasco.

Aparentemente, tudo decorre de um acidente envolvendo uma mulher local que atropelou um alce. O impacto causou tantos estragos no carro dela (um Volvo) que o marido cansou de tentar consertar e, para se livrar dele, pegou a saída mais fácil: jogou-o de um penhasco (colocando pedras no acelerador ). Como quis a vida… acabou virando uma tradição.

O ‘show’ acontece todos os anos no vista da geleira, perto da cidade de Anchorage. É como os Crazy Cars… mas com uma diferença, porque se trata de dirigir carros (às vezes em pares), picapes, vans com caravanas incluídas… e até uma limusine descendo uma ravina, para o aplauso das massas .

E como eles fazem isso? Porque, logicamente, os carros não são tripulados, mas são catapultados para o vazio com o motor funcionando e acelerando. O sistema é simples. Com uma correia bloqueiam a direção para que o carro fique reto e alinhado em direção ao monte que servirá de trampolim e com outra abrem o acelerador para que o carro acelere.

O evento tem se tornado cada vez mais popular e no último vídeo, do início deste ano, é possível ver a multidão de pessoas se aglomerando ao pé da falésia, que tem quase 100 metros de altura. Além disso, aos poucos também se estabeleceu que a decoração do carro, geralmente sucata, é pelo menos patriótica, já que é um dia tão adequado.

Claro que o derby de destruição de carros é apenas mais um dos atos de celebração do 4 de julho, embora seja sem dúvida o mais chamativo… e entoado pelos presentes que, como se pode ver nas imagens, número na casa dos milhares.

E então o que acontece com os carros? Alasca é um país onde os cidadãos cuidam com zelo do meio ambiente, por isso, uma vez que os carros cumprem sua função recreativa, são recolhidos e reciclados. Até o corpo de bombeiros está pronto e disposto a descer o penhasco e agir se o impacto incendiar a grama que cresce nas paredes.