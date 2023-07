A cruel comparação de Zendaya com uma sueca viraliza: o que Tom Holland vai pensar?

Zendaya tornou-se um fenômeno ultimamente, já que sua carreira de atriz realmente decolou e ela também foi capa da mundialmente famosa revista Vogue.

No entanto, a jovem de 26 anos está começando a ser ridicularizada nas mídias sociais, já que os usuários correm para compará-la com mulheres bonitas do dia a dia, em uma piada sobre a atriz ser escolhida para modelar na famosa revista.

A última imagem desse tipo vê Zendaya parecendo nada feliz em uma cena de um filme, ao lado de uma garota loira em transporte público, supostamente na Suécia.

Muitos comentários criticam a atriz como ‘básica’ e questionam por que ela é tão considerada.

Relacionamento com Tom Holland

Apesar da enxurrada de comentários negativos de algumas pessoas nas redes sociais, a vida pessoal de Zendaya parece estar indo muito bem, já que seu relacionamento com Tom Holland shows.

Os dois costumam ser vistos de bom humor juntos, nos raros momentos em que são vistos em público devido ao objetivo de manter um certo grau de privacidade.

Holland recentemente comemorou seu aniversário com Zendaya, com o último enviando uma doce mensagem para ele nas redes sociais enquanto eles iam nadar.

Mais recentemente, eles foram vistos juntos em um show da Beyoncé em Varsóvia, na Polônia.