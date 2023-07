A curiosa jornada de Robert Taylor, o novo aliado de Messi no Inter Miami

Cuando se ouve o nome Robert Taylora última coisa que pensariam é que ele é um jogador finlandês nascido em Kuopio, uma pequena cidade localizada no leste da Finlândia.

No entanto, essa é a realidade para o Inter Miami jogador de futebol que se tornou Lionel Messinovo aliado do argentino nas primeiras partidas do MLS.

Na primeira partida de Messi nos Estados Unidos, ele assistiu do banco a Robert Taylor abrir o placar contra Cruz Azul. Em seguida, o craque argentino garantiu a vitória do Inter Miami no último minuto.

Na segunda partida de Messi, a ligação entre o argentino e o finlandês atingiu o ápice. Em uma vitória retumbante por 4 a 0 sobre Atlanta United, Taylor marcou dois gols e Messi marcou os outros dois. Além disso, cada um deles forneceu uma assistência ao outro. David Beckham e os torcedores do Inter Miami não poderiam estar mais felizes com a nova parceria formada em campo.

Robert Taylor vem da Finlândia, mas teve passagens pela Inglaterra

Sua jornada para se tornar parceiro de ataque de Messi no Inter Miami tem sido bastante peculiar. Além de passagens curtas pela Inglaterra, o finlandês nunca havia jogado futebol fora dos países nórdicos até chegar ao Inter Miami em fevereiro do ano passado.

Desde seu tempo como jogador infantil até se tornar um jogador juvenil, Taylor pertenceu às equipes juvenis de Jyvaskyla Futebol Clube (JJK).

No entanto, o finlandês também teve duas passagens pela Inglaterra, jogando pelo Floresta de Nottingham por um ano e Lincoln para dois. Claro, ambos estavam nas categorias de base dos respectivos clubes.

Em 2013, aos 19 anos, Taylor deixou a Inglaterra para retornar ao clube onde cresceu, o JJK.

A descoberta de Taylor na Finlândia e o salto para a Suécia

Em seu retorno à sua terra natal, Taylor teve temporadas de muito sucesso com JJK. Com isso, o atacante despertou o interesse de Rovaniemen Palloseura, mais conhecido como RoPStime da primeira divisão do futebol finlandês.

No clube da Primeira Divisão Finlandesa, Robert Taylor confirmou seu crescimento e se apresentou em alto nível. Ele se destacou especialmente em 2016, quando marcou 13 gols e deu cinco assistências ao longo da temporada.

Robert Taylor com o elástico da RoPS.Rovaniemi Futebol Clube

Temporadas impressionantes na Noruega que chamaram a atenção do Inter Miami

Depois de sua fantástica passagem pelo RoPS, Taylor foi contratado por AIK Solnaum dos clubes de destaque Allsvenskan, primeira divisão da Suécia. No entanto, o jogador mal jogou pelo clube sueco e logo foi emprestado ao Tromsø na Noruega.

Depois de duas temporadas no Tromso na Premier Division norueguesa, Robert Taylor garantiu um papel indiscutível nos planos do clube. Durante suas duas campanhas, ele marcou oito gols e registrou seis assistências.

No entanto, o melhor período de Taylor ainda estava por vir. O finlandês deixou Tromso para assinar com Fogo, clube norueguês que também disputa a primeira divisão do país, e apresentou números espetaculares que atraíram o interesse do Inter Miami. Em duas temporadas, Robert Taylor marcou 14 gols e deu 16 assistências.

Taylor: a estrela do Inter Maimi antes da chegada de Messi

Depois de suas fantásticas quatro temporadas na Noruega, onde marcou 22 gols e deu 22 assistências, Taylor deu o grande salto para deixar os países nórdicos pela primeira vez desde que era jovem. Tendo jogado na Finlândia, Noruega e Suécia, ele agora teve sua chance na MLS.

Em suas primeiras temporadas no Inter Miami, Taylor garantiu uma vaga entre os onze titulares e marcou cinco gols e deu nove assistências. Antes mesmo de Messi ou Sergio Busquets chegarem a Miami, o finlandês já era uma estrela do clube da MLS.