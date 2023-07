A decisão surpreendente do rei Charles III em relação ao assessor de confiança da rainha revela tratamento chocante

EUum livro revelador sobre a família real, afirma-se que Rei Carlos III forçado Rainha Elizabeth IIassessor de confiança, Ângela Kelly, para sair da propriedade da família após a morte da rainha. Jornalista dia dos namorados revela na edição de bolso atualizada de “Courtiers” que Kelly esperava residir em uma cabana em Windsor Home Park, mas supostamente Charles não permitiu que ela morasse na propriedade.

Kelly, que trabalhava para a rainha desde 1994 como costureira, tinha um relacionamento próximo com Sua Majestade. De acordo com o livro, ela não era apenas a assistente pessoal da rainha, mas também sua confidente e zeladora. Durante os últimos anos da falecida rainha, Kelly era considerada a pessoa mais próxima dela fora da família imediata.

Tradicionalmente, funcionários antigos da família real recebem casas na propriedade real como um gesto de gratidão. No entanto, ficou claro logo após a morte da rainha que Kelly não receberia esse privilégio. Em vez disso, Charles comprou uma casa para ela em Yorkshire, Inglaterra, que será devolvida à Coroa após sua morte.

Embora o motivo exato da decisão de Charles não seja especificado, uma fonte mencionada no livro afirmou que o rei não queria morar ao lado de Kelly. Apesar disso, a fonte afirmou que Charles não queria vê-la sem-teto.

Kelly escreveu sobre isso nas redes sociais

Após a morte da rainha, Kelly expressou sua profunda tristeza nas redes sociais, descrevendo o dia como triste e se despedindo de sua melhor amiga. Mais tarde, ela compartilhou uma foto de seu jardim, anunciando que finalmente estava se mudando para sua nova casa.

O tempo de Kelly no palácio gerou polêmica. Ela teve um conhecido desentendimento com o príncipe Harry e Meghan Markle antes do casamento. Harry afirmou em suas memórias que Kelly tentou impedir Meghan de usar uma tiara específica da coleção particular da rainha. O incidente gerou tensão entre o casal e Kelly, conforme documentado em vários livros, incluindo “Spare” do próprio Harry e “Battle of the Brothers” de Robert Lacey.