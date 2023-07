A entrevista ressurgida de Rachel Zegler para ‘Branca de Neve’ inflama a fúria da direita

Rachel Zegler deu uma entrevista no outono passado sobre o remake de “Branca de Neve” – ​​um clipe que só agora está ressurgindo nos círculos de direita … e incendiando a base, que o chama de “acordou”.

Por alguma razão, os conservadores descobriram e como um relógio … dispararam a indignação, agir assim é novo. Claro, eles estão arrastando a caracterização de Zegler do filme – que promete ser uma releitura moderna do clássico conto de fadas e uma em que Branca de Neve aparentemente terá um papel mais ativo … em vez de precisar ser salva pelo Príncipe Encantado.

Barbie é propaganda feminista anti masculina e parece que o novo filme da Branca de Neve será mais do mesmo

E sim, esta última onda de indignação – novamente, sobre uma entrevista muito antiga – vem logo após as recentes fotos do set de “Branca de Neve” que vazaram … que também foram torradas.

Lembre-se, as fotos mostravam uma pessoa pequena… e seis outras pessoas aleatórias de altura regular seguindo o substituto de Zegler em um campo. Os outros “anões” também eram de diferentes raças, gêneros e alturas – e alguns reviraram os olhos, especialmente da direita.

Considerando que as sensibilidades estão mais aguçadas do que nunca – resta saber como a reinicialização de “Branca de Neve” se sairá nas bilheterias. À primeira vista, parece que os conservadores estão se preparando para boicotar este… eles não estão gostando do que estão ouvindo sobre isso até agora.