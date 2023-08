A equipe de Travis Scott é ‘surda de tom’, diz o advogado da família da vítima do Astroworld

O advogado da família do menino de 10 anos que morreu na Travis ScottO show de Astroworld está criticando a equipe do rapper por acusar os policiais de tentar sabotar seu novo álbum com o lançamento de sua investigação.

Bob Hilliardo advogado que representa a família do falecido Ezra Blountdisse ao TMZ … “Para um artista que ganha a vida com a música, esses são comentários incrivelmente surdos sobre essa tragédia evitável que tirou tantas vidas e feriu tantos.”

Esdras era pisoteado até a morte no show e o advogado de sua família não está aceitando bem o giro vindo do acampamento de Travis.

Conforme relatamos pela primeira vez, um dos advogados de Travis recebeu a liberação do Departamento de Polícia de Houston 1.266 páginas investigação foi cronometrado intencionalmente para ferir “Utopia” … uma postura que um dos representantes de Travis mais tarde dobrou.

O advogado da família Blount sente exatamente o oposto, dizendo-nos … “É claro que eles só se concentrariam em como a data de lançamento do relatório prejudica as vendas de seus álbuns, em vez dos fatos contidos no relatório.”



05/11/21 TikTok/@cpvris_

Uma das notas escondidas dentro do relatório chamando a atenção do advogado dos Blounts são mensagens de texto de um trabalhador contratado, avisando um organizador do evento que “Alguém vai acabar morto”, depois de ver pessoas sendo esmagadas na multidão.

Enquanto Travis não foi acusado de um crime, a família de Ezra está entre os que estão processando o rapper de Houston … e seu advogado diz que a investigação policial é “condenadora” e mostra que Travis está entre os culpados pela morte de seu filho.