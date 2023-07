A era de Dan Snyder acabou, pois os proprietários da NFL votarão hoje para aprovar a venda do Washington Commanders

EUé oficial! O Comandantes de Washington estão à beira de uma nova era, já que os proprietários da NFL devem dar luz verde Dan Snydera colossal venda da equipe por US$ 6 bilhões. O acordo, aclamado como o maior da história da franquia esportiva norte-americana, marcará o fim de um dos mandatos de propriedade mais tumultuados da liga.

A venda, acertada em maio, terá o controle da Comandantes de Washington passar para um grupo liderado por Josh Harrisdono da NBA Philadelphia 76erse o lendário Earvin ‘Magic’ Johnsoncoproprietário da Los Angeles Lakers e Trapaceiros.

Um misterioso obstáculo legal ligado a alegações de Snyder vazando e-mails racistas de Jon Gruden ameaçou inviabilizar o negócio, mas parece que o obstáculo foi removido e a aprovação é iminente. Um mínimo de 24 proprietários de equipe deve dar o sinal de positivo e, de acordo com a ESPN Adam Schefterisso é altamente provável.

Os Comandantes agora podem dar um suspiro de alívio ao se despedirem do mandato polêmico de Snyder, que viu o time enfrentar controvérsias sobre seu nome anterior, o peles vermelhasinvestigações de assédio sexual e um desempenho medíocre em campo.

Snyder era um dono muito controverso

A propriedade de Snyder foi prejudicada por decisões erráticas, e a equipe enfrentou uma porta giratória de zagueiros titulares e treinadores principais. Apesar dos esforços de Snyder para se apegar ao nome Redskins, ele acabou sendo abandonado em 2020 sob pressão crescente.

A venda também viu Snyder comprar os proprietários minoritários, que entraram com uma liminar para vender sua participação na equipe, levando a disputas e batalhas legais. As controvérsias não pararam por aí, pois surgiram acusações de assédio sexual, resultando em uma pesada multa e uma investigação do Congresso.

A venda marca um novo começo para os Commanders, e os fãs estão em êxtase com a perspectiva de uma nova propriedade. Com o futuro da equipe em novas mãos, as esperanças são altas para um capítulo mais brilhante e bem-sucedido para a franquia. Que comecem as comemorações!