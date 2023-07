A estrela de White Water, Dakota Fred, morreu aos 80 anos

Dakota Fred Hurt uma das estrelas do show Discovery, “Gold Rush: White Water”, está morto após uma breve batalha contra o câncer no cérebro.

Dakota Fred morreu na terça-feira, de acordo com um comunicado de sua família … isso apenas 4 meses depois de ter sido diagnosticado com câncer no cérebro em estágio 4. A família diz que Dakota Fred lutou contra o câncer “corajosamente” e morreu com seus entes queridos ao seu lado.